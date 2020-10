Organizaciones empresariales del vino de la Unión Europea (UE) y de Estados Unidos han enviado una carta a las autoridades europeas y estadounidenses pidiéndoles un acuerdo para eliminar los aranceles que pesan sobre ese sector.

La carta ha sido firmada por el Comité Europeo de Empresas del Vino (CEEV), asociación a la que pertenece la Federación Española del Vino (FEV), y otras 17 organizaciones de Estados Unidos y la UE que representan al comercio minorista, la restauración, la distribución y la producción de vino, bebidas espirituosas y cerveza.

En la misiva, reclaman a las autoridades que apuesten por la negociación y alcancen un acuerdo que permita eliminar los aranceles adicionales sobre dichos productos con vistas a generar crecimiento y empleo en ambos lados del Atlántico, según un comunicado difundido este jueves por la FEV.

Las organizaciones, que se han dirigido al representante comercial estadounidense, Robert Lighthizer, y al vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, han criticado el “daño severo” que están sufriendo sus sectores por los aranceles.

Además, han llamado a las partes a abstenerse de imponer nuevos aranceles y a suspender aquellos que están en vigor mientras se desarrollen las negociaciones.

Por el lado estadounidense, han suscrito la carta asociaciones como Wine Institute, Wine America, US Wine Trade Alliance, National Association of Wine Retailers y Wine&Spirits Wholesalers of America.

La disputa comercial tiene su origen en los subsidios al consorcio aeronáutico europeo y en los que Estados Unidos ha otorgado al fabricante estadounidense Boeing, un caso sobre el que la Organización Mundial del Comercio (OMC) puede fallar próximamente.

El sector del vino también está sufriendo el impacto de las restricciones a la hostelería, tanto en Estados Unidos como en la UE, por la crisis del coronavirus, como recoge el comunicado.