¿Qué tan complejo ha sido como extranjero estudiar nuestra historia?

Muy complejo. Hay investigadores que llegan en helicóptero, bajan al archivo, preguntan y se van. Hay que entender todo, desde los chistes políticos hasta por qué los peruanos tocan el claxon en cada esquina (se ríe). Tener la perspectiva de afuera me ha ayudado en ciertas formas.

Conocemos poco sobre nuestra historia o nos la han contado mal. ¿Si la conociéramos bien, tendríamos menos dificultades como país?

Serviría mucho, creo que el país estaría mejor. Nos daríamos cuenta de que lo que parece novedoso tiene una tradición, es normalmente algo que ya ha pasado. Pero tampoco es una fórmula mágica con la que todo se soluciona. En los últimos años ha bajado el interés por la historia en la historia del Perú.

¿Por qué?

Es parte de algo global. Algunos dicen que el proyecto neoliberal ha marcado el fin de la historia, que ya llegamos a un punto culminante donde el mercado domina todo. Pero, por ejemplo, eso no se cumple en Cusco.

¿En qué sentido?

Los cusqueños siempre tienen una mirada hacia atrás, aunque a veces es una visión muy romántica, como decir que los incas hacían todo bien. Sin embargo, de alguna forma están cuestionando la actualidad.

Estamos en medio de una crisis económica y un entrampamiento político. ¿Con qué episodio de nuestra historia se compara esto?

Me hace pensar mucho en el comienzo de la República, cuando entre los conservadores y liberales había una especie de empate, pero un empate duradero, que al final termina siendo nocivo y que no deja gobernar.

¿Cómo cree que será el desenlace de este empate?

Llegué al Perú hace 12 días y hasta ahora seis amigos me han dicho lo mismo: que no ven noticias, que están hartos de lo que pasa. En general, los historiadores no somos buenos pronosticando el futuro. Es un momento difícil. Cada lado tiene parte de razón, pero la gente se desespera en una discusión donde cada parte se acusa de ser más corrupta que la otra.

¿Cómo ve al Perú desde afuera?

Saliendo del aeropuerto vi una cantidad de construcciones, lo que da una idea de que es un país que está bien económicamente. Sé que las cosas cuestan el doble, como la gasolina, pero no es un país parado como lo que uno lee desde fuera.

Una vida exagerada

“La odisea de Juan Bautista Túpac Amaru” es el primer cómic publicado por Charles Walker en conjunto con la ilustradora Liz Clarke. Cuenta la historia del hermano menor de José Gabriel Condorcanqui, quien sobrevivió tras el levantamiento, aunque pagó un precio caro por él.

“Es un personaje fascinante del que mucha gente por siglos pensó que era un impostor. Su vida era demasiado exagerada, preso durante 40 años en cárceles de Perú, España y el norte de África. Es un libro que va a un público nuevo. En las presentaciones que he tenido (Cusco), había muchos jóvenes. Pero el cómic lleva muchos años de investigación. No es historia light”, expresa.

Se presentará en la FIL el próximo 7 de agosto.