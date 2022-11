Del Perú para el mundo. La ingeniera peruano-estadounidense Rosa Ávalos-Warren ha sido parte del lanzamiento del Artemis I, la primera parte de la misión de la NASA para el retorno de una tripulación a la Luna. Conoce más de esta joven: ¿Cómo echó raíces?, ¿cuál fue la tragedia que despertó su curiosidad para dedicarse al mundo aeroespacial? y más.

“Es un honor haber sido parte de este lanzamiento histórico, poder representar a todos mis compatriotas peruanos y latinos alrededor del mundo. Hemos habilitado el comienzo de una nueva era de exploración lunar. Estoy orgullosa de mi equipo y del esfuerzo de toda la agencia...”, escribió la peruana en su cuenta de Facebook.

Después de varios contratiempos técnicos y meteorológicos, el Sistema de Lanzamiento Lunar y el vehículo Orión de la misión Artemis-I, finalmente, se lanzó el 16 de noviembre a la 1:47 am (hora este de Estados Unidos) desde Cabo Cañaveral, Florida.

Esto allana el camino para que la NASA regrese a los astronautas a la superficie lunar por primera vez en medio siglo. “Estamos en camino de vuelta a la luna para hacer descubrimientos científicos para beneficios de la humanidad, para inspirar a la siguiente generación de estudiantes, y para mantener una presencia sobre y en la órbita de la Luna”, añadió la peruana, quien ha dejado claro que está orgullosa de sus raíces. Conoce más sobre ella.

¿QUIÉN ES ROSA ÁVALOS-WARREN?

Rosa Ávalos-Warren tiene 28 años y nació en la provincia de Cañete, Lima. Creció en el seno de una familia humilde y pasó su infancia entre Lima y los pequeños pueblos de los cuales sus padres son originarios: Chilca y Chincha, al sur de la capital. Está casada y tiene dos hijos.

Rosa Ávalos-Warren es parte del programa Artemis de la NASA (Foto: Rosa Ávalos-Warren/Facebook)

De Cañete a Estados Unidos

En 2022 emigró a Estados Unidos con su madre y su padre. Se instalaron en Virginia del norte en busca de nuevas oportunidades. Atrás quedaron sus hermanos y el resto de su numerosa familia. Esto supuso un shock para la joven.

Ya instalada en un nuevo país con un idioma diferente, Rosa se esforzó por aprender inglés lo más rápido posible para ayudar a sus padres. Un año después ocurrió la tragedia del transbordador espacial Columbia y eso la marcó para siempre: despertó su interés por el mundo aeroespacial.

Estudios

Decidió estudiar Ingeniería Aeroespacial de Virginia Tech, gracias a una beca basada en méritos académicos, asunto en la que fue orientada por profesores y sus hermanos. Más adelante, completaría una maestría en Ingeniería Mecánica de Universidad Rice en Houston, Texas.

Trabajo

Trabaja en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland. Se desempeña como gerente de misiones de la red de comunicaciones y rastreo de vuelos espaciales tripulados para Artemis, y como directora de la red de comunicaciones y navegación para lanzamientos de vehículos espaciales y misiones robóticas.

El trabajo de Rosa Ávalos-Warren consta en hacer posible la comunicación constante con los astronautas a bordo de una nave. También debe estar atenta a qué pasos se deben seguir si se pierde la señal, un desafío que se acentúa durante los viajes al espacio profundo.

Además, contribuye a la comunidad local e internacional participando en eventos de divulgación en los que aboga por que la próxima generación -la generación Artemis- siga carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Premio

El 4 de marzo de 2022, Rosa Ávalos-Warren recibió el premio Silver Snoopy, un reconocimiento al servicio excepcional a las diferentes misiones de vuelos espaciales tripulados, con énfasis en la seguridad de los vuelos y el éxito de las misiones. Menos del uno por ciento de los trabajadores del programa aeroespacial lo recibe anualmente.

“Ni en mis sueños pensé que me iba a ganar ese premio”, cuenta Ávalos-Warren quien, al recibir el correo con la noticia, se apresuró a corroborarla con su esposo: “Le dije, ‘¿tú ves esto? ¿Estoy viendo bien?’. Y él me dijo, ‘Sí, y no estoy sorprendido’”, cuenta la peruana estadounidense en una publicación de la NASA.

Rosa Ávalos-Warren es parte del programa Artemis de la NASA (Foto: NASA)

¿QUÉ ES LA MISIÓN ARTEMIS?

Artemis es la serie de tres misiones lunares de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA). El objetivo es volver a llevar a los humanos a la luna (en un viaje previsto para 2024) y explorar el satélite terrestre. El objetivo es llevar a la primera mujer y a la primera persona de color a la Luna. Al respecto, Rosa Ávalos-Warren confía en que estas ayudarán a cerrar la brecha de género en la exploración espacial.

Artemis I despega de la plataforma de lanzamiento 39B en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Cabo Cañaveral, Florida (Foto; NASA)