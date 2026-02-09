9 de febrero del 2011. Hace 15 años

ALAN PIDE AL MEF BAJAR IMPUESTOS

Se reducirá el ISC para evitar que suban los combustibles. MEF se compromete a evaluar rebaja del IGV. Se alista disminución de aranceles a niveles inferiores a Chile. Constructoras serán más fiscalizadas. Sunat tras 321 mil independientes para que paguen más impuestos. La campaña electoral ha puesto de moda a los impuestos y las medidas para obtener mayor recaudación a fin de cumplir con las promesas electorales. El Gobierno tampoco se queda atrás.

9 de febrero del 2011. Hace 15 años. Sunat embargará taquilla de clubes de fútbol por deudas.

9 de febrero del 2016. Hace 10 años

TODA OPERACIÓN FINANCIERA DESDE US$ 1,000 AHORA SERÁ FISCALIZADA

La obligación comprenderá desde transferencias por Internet hasta financiamiento con empeño de joyas. Actualmente, las instituciones financieras tienen la obligación de identificar e informar a la Unidad de Inteligencia Financiera solo las operaciones de transferencia. Sin embargo, ahora la Superintendencia de Banca y Seguros ha planteado modificar el reglamento de lavado de activos para incluir el registro de múltiples operaciones, que incluyen hasta los seguros de vida y los aportes al Sistema Privado de Pensiones.

9 de febrero del 2021. Hace 5 años

VACUNACIÓN ARRANCA EN REGIONES QUE ESTÁN EN RIESGO EXTREMO

Se cierra acuerdo con Pfizer y se ratifica llegada de 550 mil dosis en marzo y abril. Se negocia con seis laboratorios. Sería necesario importar oxígeno pues plantas operan al máximo. Habría déficit de 50 toneladas diarias. Cada peruano firmará acuerdo de consentimiento. Se requerirán más de 300 mil personas para inmunizar. Mañana se define si se amplía cuarentena, pero en Gabinete ya adelantan que “situación es complicada”.