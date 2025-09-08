8 de setiembre del 2010. Hace 15 años

PASAJE DEL TREN ELÉCTRICO NO SERÁ MAYOR A S/. 1.50

Tarifa del nuevo sistema que unirá Villa El Salvador con la Av. Grau será plana. El 15 de octubre se conocerá a operador del primer tramo, hay seis postores. Se trabajan 20 horas al día para terminar obra. Gobierno quiere que operen más de 60 vagones. El Ministerio de Transportes mantiene el objetivo de que el Tren Eléctrico empiece a operar en junio del 2011. Mientras Lourdes Flores plantea la construcción de un metro adicional que vaya de Ate hasta el Callao, pasando por Javier Prado, Susana Villarán tiene un plan diferente.

8 de setiembre del 2015. Hace 10 años

SE FRENA EL CRECIMIENTO DE CELULARES POSPAGO

Venta de celulares en retail moverá S/. 683 millones este año. Se venderán 728,000 equipos pospago y más de 1.8 millones prepago. Venta de quipos 4G creció 428% a julio último. Las ventas de celulares (smartphones y básicos) en el retail del país al cierre del 2015 versus el 2014 crecerán 22%, llegando a mover alrededor de S/. 683 millones, según estima un estudio de GfK Consumer Choices. Su gerente comercial de telecom, Luis delSolar, destacó que dicha categoría será una de las que más impulse las ventas de este canal, debido a la menor penetración en smartphones que tiene Perú en la región.

8 de setiembre del 2020. Hace 5 años

BANCA VE PANORAMA MÁS RESTRICTIVO PARA DAR NUEVOS CRÉDITOS

El 64% de empresas percibe que acceso a crédito ahora es más restrictivo. Demanda de familias por préstamos de consumo e hipotecas cae drásticamente. El 26% de firmas reprogramó deudas a plazo mayor a seis meses. Mantener el flujo de créditos es clave para la recuperación de la economía. Sin embargo, en situaciones de crisis como la actual el financiamiento de la banca tiende más bien a perder dinamismo. Según dos encuestas realizadas por el Banco Central de Reserva (BCR), las condiciones para los nuevos préstamos del sistema financiero ya están siendo más restrictivas y se seguirán endureciendo en los próximos tres meses.