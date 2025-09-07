7 de setiembre del 2010. Hace 15 años

MIVIVIENDA SE ABARATA EN DIEZ DISTRITOS

En San Juan de Lurigancho, hubo la mayor caída de precios bajo programa Mivivienda. En Los Olivos, se registró la mayor alza. El 42.4% de departamentos están bajo obra gruesa. El 72% tiene tres dormitorios. En esta edición, el ranking de 22 distritos. En Lima, por cada departamento que se construye, se edifican cuatro casas independientes. En tanto que el Ministerio de Vivienda elabora el mapa del Perú para construir según el clima de cada región.

“Hay 33 en pugna por tres nuevos canales de TV digital”. “Perú se convierte en el segundo proveedor de confecciones de Brasil”.

7 de setiembre del 2015. Hace 10 años

AHORA PUEDEN REFINANCIARSE LOS CRÉDITOS A MAYORES PLAZOS

Se otorgan periodos de gracia de hasta un año para las empresas y de hasta 60 días para los créditos de consumo e hipotecarios. Las instituciones financieras están ofreciendo más facilidades a los clientes con problemas de pago debido al impacto de la desaceleración de la economía. Así se busca evitar “ahogar a los deudores”, aunque la tasa de interés está sujeta a negociación. Hay casos en que el incremento de esta llega a 10 puntos porcentuales.

7 de setiembre del 2020. Hace 5 años

EN 5 MESES AHORROS DE PERSONAS AUMENTAN EN S/ 21,878 MILLONES

Se redujeron gastos en transporte, alimentación y pensiones, y se dejaron de lado restaurantes y viajes. Los depósitos a plazo se contrajeron y una parte de ellos, por ejemplo, migró a los fondos mutuos. Apenas se retiraron S/ 660 millones de los depósitos de CTS, pese a que el Ejecutivo los liberó para mayor liquidez.