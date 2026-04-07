7 de abril del 2011. Hace 15 años

INVERSIONES EN DÓLARES VUELVEN A GANAR EN MARZO

Los rendimientos de las alternativas de inversión en soles fueron -0.69%, mientras en dólares subieron 0.66%. El fondo mutuo internacional Interfondo Global fue el más rentable, después del euro. En esta edición, las 50 opciones que tuvieron un mayor rendimiento. El primer trimestre del año no ha resultado favorable para las diversas inversiones financieras, pues la mayoría de ellas se situaron en terreno negativo. Todos los fondos privados de pensiones registraron rendimientos negativos y los fondos mutuos con rendimiento positivo han sido los de renta fija y de corto plazo.

7 de abril del 2011. Hace 15 años. Subirán de precio las PC ensambladas por nueva tecnología.

7 de abril del 2016. Hace 10 años

UIF: ABOGADOS NO QUIEREN REPORTAR TODA SOSPECHA DE LAVADO DE DINERO

A partir de junio, los clubes de fútbol deberán realizar reportes de transacciones sospechosas. Luego se incorporará obligación para las inmobiliarias, mineras y las ONG. El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa, dijo a Gestión que el Colegio de Abogados de Lima se opone a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos. La UIF insistirá en propuesta en el Congreso. Se considera a las empresas offshore como el esquema más usado para el lavado de dinero.

7 de abril del 2021. Hace 5 años

CLIENTES PODRÍAN RESOLVER CONTRATOS DE COMERCIO ELECTRÓNICO EN 15 DÍAS

Consumidores tendrían la opción de poner fin a transacciones en forma unilateral, incluso tras haber recibido el producto, según plantea organismo regulador. Iniciativa no incluye bienes perecibles o mercancía personalizada. Se modera uso de tarjetas de crédito para compras online.