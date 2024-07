6 julio del 2009. Hace 15 años

SIGUE LENTITUD: SOLO SE EJECUTA 22% DE INVERSIÓN PÚBLICA

MEF reconoce que en primer semestre avance no es nada halagador. Los gobiernos regionales muestran el menor porcentaje de gasto del presupuesto. Si bien el monto ejecutado este año será mayor al del 2008, no superará el 90% de lo presupuestado. En los últimos meses se ha desacelerado el crecimiento de la inversión pública. El viceministro de Hacienda, José Arista, advirtió que el principal ‘cuello de botella’ es que en los gobiernos regionales no hay, actualmente, importantes proyectos de inversión con expedientes técnicos listos para su ejecución.

PRIMERAS MUERTES EN EL PERÚ POR AH1N1

Una mujer de 38 años y una niña de cuatro se convirtieron en las primeras víctimas mortales de la gripe AH1N1. El ministro Oscar Ugarte reveló que cada día se hacen 200 pruebas para diagnosticar la influenza. El costo de cada análisis llega a los US$100, y la respuesta tarda 24 horas. El tratamiento, a base de antivirales, supera los S/. 100 por paciente. Los casos ya sobrepasan los 900.

6 de julio del 2023. Hace 1 año

CONTRATOS PETROLEROS INCLUIRÁN FONDOS PARA LAS COMUNIDADES

Recursos estarán en fideicomisos hasta que población decida a qué proyectos sociales se destinarán. Medida aplica para nuevos contratos y modificatorias a los vigentes. Especialistas advierten que cambios se darían bajo ciertas condiciones.