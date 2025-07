6 de julio del 2010. Hace 15 años

EL GLP SUBE HASTA EN 32% PERO NO HAY

Precio se dispara pese a que alza de proveedores es de 5%. MEM reconoce que solo se abastece a una parte del mercado. Pluspetrol no atiende al 100%, según Llama Gas. Desabastecimiento no solo afecta a las amas de casa, sino también a empresas. Gobierno incumplió promesa de tener listo poliducto en el 2009. Proyecto está estancado. Piden explicación al Ministerio de Energía. La escasez del gas licuado de petróleo (GLP) se hizo más evidente. Y esta vez estuvo acompañada de un aumento en el precio. Lima consume 20 mil barriles por día de GLP. No se tuvieron las suficientes reservas para situaciones de emergencia.

6 de julio del 2010. Hace 15 años. Lourdes plantea que Sedapal pase a manos de municipalidad.

6 de julio del 2015. Hace 10 años

EXPECTATIVAS DE EMPRESAS MEJORAN PARA ESTE TRIMESTRE

La expectativa de demanda de productos pasó de 56.7 a 61 puntos de mayo a junio. Las perspectivas de contratación de personal aumentaron de 49.6 puntos a 51.2 puntos en los dos últimos meses y también mejoró la expectativa de la situación de las propias empresas. En lo que respecta a las proyecciones de crecimiento económico para este año subieron a 3.4%.

6 de julio del 2020. Hace 5 años

PASITO A PASO SE DESACELERA LA CAÍDA DE LA ECONOMÍA

Hace dos meses, el Perú inició la reanudación de actividades, y ahora acaba de entrar a la fase 3. En esa línea, Elmer Cuba, socio de Macroconsult, proyectó que la economía tuvo una caída menos profunda en los meses de mayo y junio. Después de contraerse 40.49% en abril, Cuba estimó que el PBI cayó 35% en mayo y 25% en junio (así, la economía retrocedería 33% en el tercer trimestre). “Ahora estamos permitiendo producir, estamos abriendo la economía recién. Por eso se espera que cada mes se espera sea mejor que el anterior: julio debería ser mejor que junio, y agosto mejor que julio”, dijo en “Agenda Política”.