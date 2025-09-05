5 de setiembre del 2024. Hace 1 año

PODER ADQUISITIVO DE FAMILIAS RETORNARÁ A NIVEL PREPANDEMIA RECIÉN EN EL 2025

Estima adrián armas, gerente central de estudios económicos del BCR. Descenso de la inflación al rango meta y cierto mayor dinamismo económico permitirán que salarios reales retomen registros previos al 2020. Próximo Gobierno tendrá mayores probabilidades de hacer crecer la economía a mayor ritmo, aunque deberá aplicar reformas, sostiene el funcionario.

GESTOR PRIVADO INGRESARÍA A PETROPERÚ, AUNQUE DIRECTORIO SE “AJUSTARÍA”

Expertos observan el anuncio de realizar “ajustes” en el directorio de la petrolera estatal, pues consideran que se da una mala señal, sobre todo cuando se busca fortalecer su gobierno corporativo. Luego de varios días de incertidumbre sobre el presente y futuro de Petroperú, se pudo conocer la adopción de algunas decisiones, aunque a falta de oficializar mediante documentos normativos. En primer lugar, tal como se fue adelantando desde Gestión en los últimos días, el titular de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), Gustavo Adrianzén, señaló que se encuentran definiendo detalles para que un gestor privado, es decir, una suerte de PMO, asuma la reestructuración de la petrolera.

CAJA PIURA PREVÉ MEJORAR RESULTADOS FINANCIEROS EN UN AÑO

José Arias Gerente de Negocios de Caja Piura La integración de los ahorristas está tomando más tiempo de lo previsto. Algunos deudores morosos están realizando acuerdos de pago. Caja Piura se muestra muy optimista tras la adquisición de un bloque patrimonial de la ex Caja Sullana y ve en esta operación la oportunidad de mejorar su participación en el mercado de microfinanzas. El gerente de Negocios, José Arias, conversó en exclusiva con Gestión sobre el traslado de clientes, la recuperación de sus indicadores financieros y el funcionamiento de sus agencias a nivel nacional.