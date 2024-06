5 junio del 2009. Hace 15 años

CANAL 5 SE APAGA SI NO CONSIGUE POR LO MENOS US$ 3 MLLS

Requiere una inversión inmediata para reemplazar equipos, entre ellos, el transmisor. Situación es tan caótica que en algunos casos no se sabe a quién pagarle las facturas. Hoy es día de pago de planillas y al menos se requieren cerca de US$ 180 mil.Las deudas laborales y de la Sunat no son las únicas que afronta Panamericana. Un reporte de la central de riesgo Informa revela un historial crediticio altamente riesgoso. En esta edición la radiografía de la empresa y de Genaro Delgado Parker.

5 de junio del 2014. Hace 10 años

FISCALIZARÁN OPERACIONES BANCARIAS MENORES A US$ 2,500

Se bajará el umbral, pues ahora se envía informe a la UIF por toda transferencia u operación cambiaria mayor a US$ 2,500. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la ONPE analizarán el financiamiento de los candidatos que postularán en las próximas elecciones regionales y municipales. Además, la UIF ha solicitado a la banca análisis de riesgo de los clientes que realizan operaciones diarias pequeñas.

5 de junio del 2019. Hace 5 años

BANCA CUESTIONA QUE CONGRESO FIJE 30 DÍAS PARA PAGAR FACTURAS

Asbanc considera que 60 días serían un mejor plazo para regular el pago de las facturas a favor de las pymes. SNI plantea sanciones a grandes y medianas empresas que no acepten el factoring. Ya hay compañías que bloquean este último esquema de negociación de facturas.