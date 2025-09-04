4 de setiembre del 2015. Hace 10 años

CONGRESO REVIVE EL ESTATISMO: OTORGA LOTE 192 A PETROPERÚ

Se aprobó proyecto con 71 votos a favor, 10 en contra y 12 abstenciones. Gobierno advierte inconstitucionalidad de iniciativa. El Ejecutivo perdió la batalla de Petroperú. La bancada aprista se abstuvo y Perú Posible votó a favor. La norma dispone declarar de necesidad pública la modernización de la Refinería de Talara. Posición fujimorista. Bancada defendió ardorosamente fortalecer Petroperú.

4 de setiembre del 2015. Hace 10 años. El 40% de los exportadores ya no vende afuera. Ahora solo queda el 60% de las firmas que iniciaron el año en este sector.

4 de setiembre del 2020. Hace 5 años

BANCA REPROGRAMÓ S/ 26,828 MILLONES DE CRÉDITOS DE CONSUMO

Modalidad de financiamiento personal más golpeada es el retiro de efectivo con tarjetas, que se contrajo en 22%. Trabajadores estatales, de minas y agroindustria, tienen menor riesgo que los de servicios y construcción. Los préstamos dirigidos a las microempresas disminuyeron en 7.3% durante la pandemia.

4 de setiembre del 2024. Hace 1 año

PRESIDENTA BOLUARTE DECIDE RESPALDAR REESTRUCTURACIÓN DE PETROPERÚ

Gestión conoció que en Consejo de Ministros de hoy se aprobaría el decreto de urgencia que permitiría contratar a un gestor privado, así como la venta de activos no críticos de la empresa petrolera. Petroperú está en una recta decisiva. Después del ruido alrededor de la petrolera estatal, que incluso puso bajo los reflectores a la presidenta de la República, Dina Boluarte, y su aparente intención de generar cambios “peligrosos” en la empresa, todo parece estar retomando el rumbo inicial. El Directorio de Petroperú había puesto sobre la mesa una propuesta clara: la necesidad de que el Gobierno emita un Decreto de Urgencia (DU) que pueda tener, entre otros, tres aspectos clave: permita el ingreso de un gestor privado, agilice la venta de los activos y facilite la desvinculación de al menos un tercio de los trabajadores.