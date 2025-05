4 mayo del 2010. Hace 15 años

MAMÁS QUIEREN AHORA EFECTIVO O VALES POR SU DÍA

Campaña por el Día de la Madre moverá cerca de US$ 230 millones este año. En estratos A y B se gastarán hasta S/. 3,000. En estrato C se gastarán S/. 120 y S/. 80 en el D. En Internet, esperan que ventas suban en 20%. En provincias, el norte liderará consumo. El próximo domingo 9 de mayo, los gastos de los hijos para agasajar a sus madres superarán al que realizan los esposos, revirtiendo una tendencia de años atrás. Pero no todos los segmentos gastarán igual. Por ejemplo, en los estratos C y D predominarán las salidas a comer en restaurantes. A todo esto, tenga cuidado al comprar electrodomésticos.

4 de mayo del 2010. Hace 15 años. Mototaxis también se podrán comprar con fondos colectivos.

4 de mayo del 2015. Hace 10 años

PUBLICIDAD MÁS CARA EN TV ESTÁ EN 8 PROGRAMAS NACIONALES

Canal 4 y Canal 2 tienen más programas en el top 10. Golosinas fue la categoría que más aumentó su inversión publicitaria en verano. El contenido de las telenovelas turcas “explotó” en audiencia y se volvió un producto rentable y codiciado por las marcas masivas. Este es un ejemplo de los cambios que se dieron en la parrilla del prime time en la televisión nacional. Las bebidas gaseosas anunciaron 29% menos en el verano. 3,250 dólares es el precio base por 30″ en ‘Al fondo hay sitio’. 2,233 dólares es el precio base por 30″ en las ‘Las mil y una noches’. Marcas más importantes. Un estudio de Havas Media Group revela que al 50% de los peruanos no le interesa que su marca favorita desaparezca del mercado.

4 de mayo del 2020. Hace 5 años

A PARTIR DE ESTE MES, SE REINICIAN 27 ACTIVIDADES DE CUATRO SECTORES

Ministro de Vivienda señala que esta semana se define si se extiende cuarentena. Minsa ya aprobó solicitud de protocolo sanitario de pesca y minería. El lunes 18, arrancan 300 constructoras inmobiliarias y 11,500 trabajadores. Produce coordina reinicio de ecommerce, pero falta opinión del sector Salud.