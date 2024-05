31 mayo del 2019. Hace 5 años

INVERSIÓN PRIVADA NO MINERA ESTÁ PARADA POR CONFLICTIVIDAD POLÍTICA

Calificación crediticia no se afectaría. En julio se volverá a evaluar el rating. Si no prende la chispa de la inversión privada no minera el crecimiento potencial bajaría a 3%, dice vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody’s. En primer trimestre cayó inversión privada no minera.

31 de mayo del 2019. Hace 5 años

VAN 24,256 AFECTADOS POR CIERRE DE LAS UNIVERSIDADES SIN LICENCIA

Sunedu estableció que la universidad del excongresista José Luna no cumplió con las condiciones para seguir funcionando. A la fecha, 70 universidades han obtenido la licencia. Tal como lo adelantó gestion.pe, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) denegó el licenciamiento institucional de la Universidad Privada Telesup.

31 de mayo del 2023. Hace 1 año

VAMOS A FISCALIZAR CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS SOCIALES DE MINERAS

Ministra del Ambiente también anuncia que publicarán rankings de empresas mineras que cumplen con todos sus estándares ambientales. No se aplazará obligación de importar vehículos Euro6 desde octubre del 2024 pues “refinería de Talara está garantizando” disponibilidad del combustible.