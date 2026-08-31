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31 de agosto del 2011. Hace 15 años

SUNAT SE ALISTA A COMBATIR LA EVASIÓN ENTRE INDEPENDIENTES

Un trabajador dependiente paga 43 veces más impuestos que un independiente y 50 veces más que una empresa con RUS. Se estima que hay 3.5 millones de trabajadores independientes. Según los tributaristas, la mayor parte son 100% evasores, pues la mayoría no tiene como clientes a empresas, sino a personas naturales que no reclaman recibos. El Gobierno anterior dejó plan para que Sunat recaude S/. 1,146 millones adicionales en segundo semestre.

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31 de agosto del 2016. Hace 10 años

HAY EN MARCHA SIETE PROYECTOS EN MINERÍA POR US$ 5,700 MLLS

Tambomayo empezará a producir oro a fin de año y San Gabriel en el 2017. Aún están en stand by Michiquillay y La Granja. El Ministerio de Energía y Minas estima que a mediados del próximo año puede iniciarse la construcción del proyecto cuprífero de Zafranal, en Arequipa, mientras que el yacimiento de plata de Corani, en Puno, estaría produciendo en dos años.

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EFEMÉRIDES. El Ministerio de Energía y Minas estima que a mediados del próximo año puede iniciarse la construcción del proyecto cuprífero de Zafranal.

31 de agosto del 2021. Hace 5 años

BANCA ENDURECERÁ CONDICIONES DE LOS CRÉDITOS A EMPRESAS

Compañías enfrentarán mayores tasas de interés, variación en plazos y más exigencias de garantías. Bancos serán más cautos a dar préstamos a sectores sensibles a la incertidumbre y crisis por la pandemia. Restricciones que se vislumbran no llegarían a préstamos de consumo ni tarjetas de crédito.