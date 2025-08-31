FONDOS MUTUOS EN DÓLARES GANAN MÁS QUE EN SOLES

Rendimiento alcanza hasta 15.3% en el año. En soles, rentabilidad llega a 11.8%. En esta edición, el ranking de la rentabilidad de los 51 fondos mutuos para personas. Los fondos de renta variable, es decir, los vinculados a la bolsa de valores, tantoen soles como en dólares, registran los mayores rendimientos en lo que va del año. Tan es así que el patrimonio ha crecido en US$ 209 millones.

MEF ESTÁ A FAVOR DEL ACCIONARIADO DIFUNDIDO EN EMPRESAS PÚBLICAS

Ministra de Economía señala que Petroperú también va en esa dirección y que el presidente está deseoso de avanzar en esa meta. Mercedes Aráoz a favor del accionariado difundido y la participación de las AFP en las empresas públicas. Se mantiene objetivo del Gobierno de que este año se realice la licitación para la concesión del Muelle Norte del Callao. Ya se terminó el trabajo de la elaboración del presupuesto para el 2011, y está entrando a la etapa del Congreso. ¿A qué se va abocar ahora el MEF? En dos líneas, aprobar un presupuesto equilibrado, esa será una de las tareas más fuertes del Viceministerio de Hacienda. Por el lado del (Viceministerio) de Economía estamos trabajando en lostemas de competitividad, e insistiremos con la reforma del mercado de capitales.

EJECUTIVOS PUEDEN GASTAR MÁS DE S/. 8 MIL EN EQUIPOS TECNOLÓGICOS

Las laptops y los smartphones (celulares inteligentes) con mayor número de funciones son los que más atraen el interés. En plena era de la globalización, se podría considerar a la laptop como el producto tecnológico más solicitado por los ejecutivos, que ven en esta pequeña computadora el equipo que les permitirá conectarse al mundo sin desligarse de sus labores diarias. Eso ha motivado a los fabricantes de laptops a lanzar modelos que no llaman la atención por sus avances tecnológicos y cualidades que no presentan su competencia. Es el caso de las muy solicitadas laptops con protección de caídas y derrame de líquidos, comentó Oscar Mendoza, gerente de territorio Perú, Ecuador y Bolivia de Toshiba.