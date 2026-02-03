3 de febrero del 2011. Hace 15 años

INMOBILIARIAS ‘DE FACHADA’ LAVAN DINERO

Unidad de Inteligencia Financiera empieza a rastrear casos. Advierten que constructoras no colaboran en lucha al lavado de activos. Mayoría de casas de cambio no piden información en compra y venta de dólares. Plantean que agencias de aduana tengan mayor supervisión. El despegue constructor no solo tiene luces, sino también sombras. La Unidad de Inteligencia Financiera ha identificado muchas empresas que desarrollan un proyecto y luego desaparecen. Este año empezarán las multas a las compañías que no brinden información para combatir el lavado de dinero.

3 de febrero del 2011. Hace 15 años. Farmacias la hacen linda: venden más de S/. 3,600 mlls.

3 de febrero del 2016. Hace 10 años

AFP LOGRAN SU MÁS ALTA RENTABILIDAD EN TRES AÑOS

Rentabilidad patrimonial fue de 18.3% y Prima AFP lideró el ranking. Las utilidades de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) aumentaron 8.5% el año pasado. Mientras el mayor rendimiento que tuvieron los afiliados fue de 8%.

3 de febrero del 2025. Hace 5 años

HASTA AHORA SE DIERON MÁS DE 3.4 MILLONES DE PASES LABORALES EN CUARENTENA

Lima y las ocho regiones en situación extrema concentran el 89% de los salvoconductos. Portal Open Covid demanda al Minsa mejorar transparencia de la información de casos. Huánuco, Pasco, Apurímac e Ica ya superaron en esta segunda ola su récord de muertes por día. Aparece nueva mutación de la cepa británica que amenaza efectividad de las vacunas y genera mayor reinfección.