29 de setiembre del 2008. Hace 15 años

GOBIERNO TEME RIESGOS EN ADECUAR TLC CON EE.UU

Presenta solicitud para ampliar vigencia de beneficios del ATPDEA por seis meses. Caída de exportaciones a mercado norteamericano, preocupa al Ejecutivo. El Mincetur decidió actuar con precaución, por lo que solicitó ampliar la vigencia del ATPDEA, por si hay problemas con la adecuación de los empresarios al TLC. Aunque otras voces señalan que también sería por si hubiera demoras en implementar el tratado. Ahora, nuevamente todo queda en manos del Congreso norteamericano, para que apruebe la prórroga.

29 de setiembre del 2008. Hace 15 años

PERÚ MANTIENE META DE CERRAR TLC CON CHINA EN NOVIEMBRE

La Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia - Pacífico (APEC), en noviembre, será una buena oportunidad para firmar el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre China y Perú, dijo el embajador de la nación asiática en Lima, Gao Zhengyue, quien estimó que el acuerdo beneficiará más al Perú. La sexta ronda de negociaciones se llevará a cabo en Beijing este mes.

29 de setiembre del 2022. Hace 1 año

HAY SIETE MILLONES SIN TRABAJO PORQUE NO PUEDEN O NO QUIEREN

Economistas coinciden en que incremento de esta población se ha originado porque hay más personas que han decidido no trabajar luego de un tiempo de haber estado buscando empleo y no encontrarlo. La debilidad del mercado laboral peruano, que actualmente es más precario que antes de la pandemia del covid-19, tiene otro tipo de consecuencias: el incremento del número de personas que pese a estar en edad de trabajar no lo hace, sea porque no pueden o simplemente no quieren.