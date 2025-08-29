29 de agosto del 2024. Hace 1 año

SE FRACCIONARÁN DEUDAS TRIBUTARIAS CON DESCUENTOS EN INTERESES Y MULTAS

Contribuyentes podrán acogerse hasta este 20 de diciembre. Expertos consideran que la medida es positiva, toda vez que ofrece una opción más a los deudores para cumplir con sus obligaciones. El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), José Arista, anunció ayer que el Gobierno aprobó una norma que brindará un fraccionamiento especial de las deudas tributarias, sin distinción de la etapa en la que se encuentren. “Pueden acogerse todas las deudas: las que están reclamadas, apeladas, en el Poder Judicial (PJ) o en el Tribunal Fiscal (TF)”, puntualizó.

29 de agosto del 2024. Hace 1 año. Uno de cada cinco emprendedores en el país se financia con tarjetas de crédito.

29 de agosto del 2024. Hace 1 año

SE REDUCE LIGERAMENTE OPTIMISMO DE EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN

Contrario al promedio, el sector inmobiliario mejoró sus expectativas. Capeco explicó que gran parte del optimismo en los empresarios de este rubro se debe a la entrega de más fondos para bonos de vivienda a mediados de junio pasado. La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) presentó los recientes resultados de la Encuesta de Expectativas Empresariales que realizan cada dos meses a los distintos empresarios del sector. Los resultados a agosto indican que hay un recorte en la proyección de crecimiento para este 2024. En junio, el promedio entre lo que estimaban los empresarios de infraestructura, edificadores (inmobiliarios) y proveedores era un crecimiento del 4% para este año.

29 de agosto del 2024. Hace 1 año

UBER SE POSICIONA EN NIVELES A Y B MIENTRAS QUE INDRIVE GANA MERCADO EN EL C Y D

Tres de cada 10 limeños utilizan aplicaciones de taxi, pero alrededor del 61% tiene al menos una de estas marcas de este servicio descargadas. Precios justos y facilidad de uso son los factores que predominan. Una encuesta de CCR Cuore entre junio y julio de este año, a aproximadamente 500 personas, reveló que el 70% de los limeños prefiere el transporte público, con una tasa de uso del 76% en los niveles socioeconómicos C y D. En cuanto a las aplicaciones de taxi, el 38% de los encuestados las utiliza, siendo las familias de los sectores A y B las principales usuarias. Jairo Ortiz, jefe de proyectos de la referida consultora, señaló que, aunque 3 de cada diez limeños utilizan aplicaciones de taxi, alrededor del 61% tiene al menos una de estas apps instalada en su celular.