DÓLAR SUPERA LOS S/ 3.43 POR TEMOR AL CORONAVIRUS

índice de volatilidad VIX, que refleja el miedo de los inversionistas, saltó a 34 puntos. Contagio podría tener impacto de, al menos, US$ 22,000 millones en turismo mundial. BVL con mayor caída mensual desde el 2015. Bolsas del mundo volvieron a descender. Goldman Sachs proyecta que precio del oro subiría 9% este año ante la incertidumbre.

MTC negocia con Ferrocarril Central transporte de pasajeros a Chosica.

EVALÚAN SUBSIDIOS Y PRÉSTAMOS PARA REFLOTAR EMPRESAS DE TRANSPORTES

Con miras a que las rutas sean licitadas -ya no dadas por autorizaciones-, la ATU se concentrará en los objetivos de eficiencia de las empresas de transporte, racionalidad de rutas y renovación de flota. En Lima y Callao, el grueso de las empresas de transporte pertenecen al tipo C, es decir, afilian a su flota y no tienen personal operativo en planilla.

PETROPERÚ BUSCARÁ REDUCIR PERSONAL POR RETIRO VOLUNTARIO

Gobierno publicó decreto de urgencia para reestructurar a la petrolera estatal. Fonafe se encargará de fortalecer gobernanza. En tanto, Contraloría de la República advierte que la refinería de Talaraaún no opera al 100%.