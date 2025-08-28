28 de agosto del 2015. Hace 10 años

GOBIERNO PIERDE EL RESPALDO DE SU BANCADA POR EL CASO PETROPERÚ

Congresistas de Gana Perú buscan que petrolera estatal asuma el lote 192. Por ahora, cuatro bancadas apoyan proyecto para promover más inversiones de empresa. El futuro del lote 192 es un dolor de cabeza para el Gobierno. Mientras que el premier Pedro Cateriano y la titular de Energía y Minas ratificaban que Petroperú no podía asumir el lote 192 porque requería de US$ 700 millones, tal como adelantó Gestión, la bancada oficialista presentó un proyecto para fortalecer a la empresa.

28 de agosto del 2020. Hace 5 años

MEF: ECONOMÍA CAERÁ 9.8% EN TERCER TRIMESTRE Y 4.2% DURANTE EL CUARTO

Titular de Economía señala que no se contempla aumento de impuestos el próximo año. Ministra advierte que un rebrote severo del covid y una nueva cuarentena son siempre un riesgo. Gobierno proyecta un crecimiento de 10% en el 2021 y llegar a niveles prepandemia hacia el 2022. En los próximos meses se presentará proyecto de una ley de contrataciones públicas.

28 de agosto del 2024. Hace 1 años

INACCIÓN DEL GOBIERNO LLEVARÍA A RENUNCIA DEL DIRECTORIO DE PETROPERÚ

Pese a las alertas, aún la Junta General de Accionistas (JGA), conformada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem), no ha dado respuesta. El Directorio de Petroperú ha sido claro con la situación de la petrolera estatal. En mayo último, publicaron un comunicado en el que se daba a conocer la crítica situación en la que se encontraba la empresa, mientras se esperaba una respuesta del Gobierno respecto a las acciones recomendadas para lograr ganancias de eficiencia que aseguren su autosostenibilidad.