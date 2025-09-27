27 de setiembre del 2010. Hace 15 años

RENTABILIDAD DE FONDOS MUTUOS SE DUPLICA ESTE MES

Rendimiento en setiembre de algunos fondos será más de 12%, superior al 6% de agosto. Durante el año, los fondos que invierten en acciones ganan hasta 31.4%. Disminuirá inversión mínima para ingresar a los fondos. Rentabilidad bursátil se aproxima este mes a ser la más alta del año, subiría más de 14%. En esta edición, conozca lo que gana cada uno de los 52 fondos. La oferta de fondos mutuos puede ampliarse en los próximos doce meses, pues se diseñan nuevos esquemas a la medida de la inversión del cliente. En el año, los partícipes de los fondos aumentaron en 20 mil.

27 de setiembre del 2010. Hace 15 años. DP World teme competencia desleal de Muelle Norte.

27 de setiembre del 2010. Hace 15 años

44% DE EMPRESAS NO TIENE TOPES EN COMISIONES QUE DAN A VENDEDORES

El 78% de las compañías tiene algún tipo de sistema para premiar el trabajo del personal de ventas. El 24% le entrega un automóvil a sus vendedores. De las 118 empresas que participaron en la investigación, el 69% confesó que contaba con vendedores; pero también las empresas revelaron cuáles son los beneficios adicionales que recibe este tipo de trabajador (ver gráficos). Un porcentaje de las ventas es el premio más usado, y en el 44% no hay un límite para su entrega a los vendedores. No obstante, del universo de empresas que cuentan con un sistema de comisiones para el personal de ventas, el 28% realiza el descuento de la misma en caso la venta realizada quede sin efecto.

27 de setiembre del 2010. Hace 15 años

PONEN LA PUNTERÍA EN SIETE MIL EMPRESAS POR INFRACCIONES EN PLANILLAS

Se trata de compañías con elevado monto de ventas, pocos trabajadores en planilla y muchos contratados con recibos por honorarios. El Ministerio de Trabajo agilizará la fiscalización con la información recabada por las planillas electrónicas, señaló la titular del sector, Manuela García. En entrevista con Gestión, reveló que se dotará de 120 computadoras portátiles a los inspectores del ministerio para que puedan hacer la constatación al instante en que se realiza la inspección y detectar las irregularidades que pudieran existir. "