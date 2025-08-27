27 de agosto del 2010. Hace 15 años

MYPES PAGAN 31% POR CRÉDITO, GRAN EMPRESA SOLO 5.9%

Superintendencia de Banca presenta la nueva realidad de financiamiento. Empresas con ventas anuales mayores a S/. 200 millones pagan 3.8% por préstamo. En julio, se batió récord histórico de créditos, pero subió la morosidad. El consumo con tarjetas de crédito aumentó 7.7% a julio. La SBS presentó por primera vez los créditos en ocho segmentos. Con la nueva clasificación, las empresas sabrán, según su tamaño, qué tasa de interés les pueden cobrar los bancos.

27 de agosto del 2010. Hace 15 años. Gasolinas bajarán hasta 3%, pero subirá el GLP. Esto fue posible por las modificaciones que realizó ayer el Osinergmin.

27 de agosto del 2015. Hace 10 años

BANCOS GANARON S/. 1,470 MILLONES POR DÓLAR VOLÁTIL

BCR endurece medidas contra especulación en operaciones con derivados cambiarios. Reserva Federal de Nueva York enfría la posibilidad de que Fed suba tasa en setiembre. El Banco Central pondrá a partir de hoy en marcha tres medidas adicionales para atenuar el alza del dólar, mientras la SBS limitará las transacciones con derivados cambiarios. Renzo Rossini, Gerente general del BCR: “La volatilidad que hemos tenido en los mercados bursátiles va a continuar (...). Hay operadores que especulan con el tipo de cambio que vienen de afuera”

27 de agosto del 2020. Hace 5 años

YA SE BORRARON PÉRDIDAS DE 97% DE AFILIADOS DE AFP POR COVID

Fondos 1 y 2 ya están en azul. Pero el fondo 3, de mayor riesgo, rinde en promedio -3%. AFP estiman que todos los fondos terminarán el año con retornos positivos. Preocupa ruido político. Pese a todo, el 2020 no se vislumbra como un año de rendimientos negativos para los fondos de pensiones de las AFP. Los gerentes de inversión de las cuatro AFP que operan en el país precisaron que, a la fecha, casi todos los fondos que administran ya registran retornos positivos.