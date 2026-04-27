27 de abril del 2011. Hace 15 años

EL DÓLAR VOLVIÓ A S/. 2.83

Alcanza el mayor nivel en cinco meses. Los bancos siguen incrementando sus tenencias de dólares. Se negocian más de US$ 450 millones en mercado cambiario. Bolsa cae otra vez, 15 acciones pierden más de 35% en el año. Pérdidas en la bolsa son de US$ 26,194 millones. Riesgo país en el pico más alto en 11 meses. La incertidumbre política sigue afectando las expectativas. El BCR ayer tan solo pudo atenuar el alza del tipo de cambio, mientras el Citibank registra mayor demanda de forward por parte de las empresas para protegerse de la volatilidad del dólar.

27 de abril del 2011. Hace 15 años. Esta semana subirían precios de las gasolinas.

27 de abril del 2016. Hace 10 años

EN DUDA ATENCIÓN DE SALUD PARA LOS QUE RETIREN SUS FONDOS DE AFP

El 16 de mayo se podrá iniciar trámites y el 27 de mayo comenzarán los desembolsos, que pueden llegar hasta S/ 3,500 millones. Ley del Congreso requiere precisiones para la cobertura de salud. Jubilados pueden terminar duplicando el pago a Essalud. La SBS estableció los procedimientos para el retiro de los fondos de las AFP. Sin embargo, tal como adelantó Gestión, la legislación aprobada por el Congreso no garantiza a todos los jubilados de la AFP una cobertura de salud, advirtió el jefe de la SBS, Javier Poggi.

27 de abril del 2021. Hace 5 años

EL 75% DE LAS EMPRESAS APLAZA INVERSIONES POR INCERTIDUMBRE ELECTORAL

El 75% de ejecutivos de las empresas clientes del SAE señaló que en sus corporaciones optaron -o estarían por hacerlo- por aplazar algunas decisiones de inversión de corto plazo. En detalle, un 37% las postergará incluso tras la segunda vuelta. Faltan 40 días para la segunda vuelta electoral, en la que Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) -dos candidatos con ideas totalmente opuestas- buscan ocupar la Presidencia de la República. Esta situación ha generado incertidumbre entre los ejecutivos, sobre todo cuando se habla de inversiones.