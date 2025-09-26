26 de setiembre del 2024. Hace 1 año

REBAJARÁN INTERESES A EMPRESAS MOROSAS DE REACTIVA PERÚ

Entidades financieras también podrán ofrecer a deudores refinanciaciones y plazos de gracia para que se pongan al día en sus pagos. A la fecha, 126,631 firmas, entre las que hay 10,457 medianas y 41,693 pequeñas, mantienen deudas de ese programa de garantías.

UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS PIERDEN MÁS DE S/ 1,000 AL DÍA

Las compañías de transporte público de pasajeros en promedio tienen más de 20 unidades. Según la PNP, desde el mes pasado se han registrado al menos 15 ataques contra 11 empresas; teniendo la mayoría de incidencia en Lima Norte. Las extorsiones siguen avanzando en el país y ahora apuntan al sector transporte. Empresas dedicadas al servicio público de pasajeros se han visto en la obligación de “apagar sus motores” ante la crecida ola de cobro de cupos de la que son víctimas.

PRECIO DEL COBRE Y PUERTO DE CHANCAY SON LOS DOS GATILLADORES PARA ECONOMÍA

Daniel Velandia también resaltó, respecto al caso peruano, que se ha reducido el grado de incertidumbre política, luego de puntos álgidos tras las elecciones del 2021 y el inicio de este Gobierno Luego de un 2023 que significó una recesión, Credicorp Capital confía en que la economía seguirá un proceso de recuperación gradual y cíclica, al menos, hasta el 2026, cuando culmine el Gobierno de Dina Boluarte. Así lo explicó Daniel Velandia, director ejecutivo de Research y economista jefe de Credicorp Capital, durante su exposición en el Investor Conference 2024.