26 de agosto del 2010. Hace 15 años

SUBEN TASAS PARA DEPÓSITOS A PLAZO EN SOLES Y DÓLARES

Las tasas de interés que pagan los bancos en moneda extranjera aumentan más que en soles. En julio, se batió récord en moneda nacional por las gratificaciones. Hace tres años, el número de cuentas en soles era menos del 60%, ahora supera el 80%. Se han incrementado las cuentas sueldo durante los últimos meses del año. Las medidas adoptadas por el Banco Central de Reserva en los últimos meses, han favorecido el incremento de la competencia entre los bancos por captar los depósitos del público. Actualmente, tres entidades bancarias concentran el 72% del total de los depósitos del sistema.

26 de agosto del 2015. Hace 10 años. Grupo chileno compra 30% de La Positiva. Consorcio Financiero paga US$ 39.7 millones por paquete de acciones.

26 de agosto del 2015. Hace 10 años

EL ALZA DEL DÓLAR LES FAVORECE A LOS AFILIADOS DE AFP

Impacto de caída de BVL es ahora menor, pues solo 8% del portafolio está en acciones. Morgan Stanley dice que Perú no puede perder más reservas para defender al nuevo sol. Actualmente, el 71% del fondo privado de pensiones está en dólares, lo que representa S/. 86,602 millones. La bolsa china todavía sigue cayendo, pero la mayoría de mercados bursátiles, con excepción de Wall Street y Tokio, recogieron ganancias. Señales peligrosas. La decisión de China de recortar su tasa de interés para salvar al mercado es considerada una señal peligrosa. Incertidumbre. Proyectan que aún seguirán volátiles los precios de los metales.

26 de agosto del 2020. Hace 5 años

ELEVAN LA VALLA PARA CONTRATAR TRABAJADORES DE 12 A 18 AÑOS

Decreto supremo del MTPE crea nueva autorización para contratar personas entre 12 y 18 años de edad, solicitando mayor documentación, en un intento de protección al menor. El MTPE emitió un decreto supremo mediante el cual eleva las vallas de contratación de los adolescentes, en un intento por crear un mayor ámbito de protección para los trabajadores entre los 12 y 18 años de edad, para evitar que se vulneren sus derechos.