26 de abril del 2011. Hace 15 años

COMISIONES DE AFP BAJARÁN CON LICITACIONES

La AFP que ofrezca una menor comisión en una subasta podrá incorporar a nuevos afiliados. Fórmula ya se aplica en el mercado chileno. Aporte promedio mensual a las AFP es S/. 223. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP alista un nuevo mecanismo para reducir las comisiones que pagan los trabajadores al sistema privado de pensiones. Es así que se presta a licitar la afiliación de 500 mil nuevos trabajadores este año.

26 de abril del 2011. Hace 15 años. Aeropuerto de Chinchero dispara precio de las tierras.

26 de abril del 2016. Hace 10 años

GUERRA DE TASAS DE INTERÉS POR LOS FONDOS QUE SALDRÁN DE AFP

Hoy se fijará procedimiento para retirar hasta el 95.5% de los recursos de los pensionistas que cumplan 65 años. Los bancos y cajas han iniciado una escalada de aumento de tasas de interés por depósitos a plazo en soles. Algunos han lanzado el producto “Mundo Sénior” y otros han subido la tasa a 8%. Desaceleración. Créditos crecerán a menor ritmo hasta junio, estima Asbanc.

26 de abril del 2021. Hace 5 años

CAJAS PRESTARÁN A MÁS PLAZO Y A MENOR TASA POR EL DÍA DE LA MADRE

Microfinancieras también darán periodo de gracia de hasta 60 días. Préstamos a mypes les permitirán reactivar sus negocios ante lo fría que resultó la campaña escolar. Ventas de compañías suelen crecer 20% por esta festividad, pero ahora solo se impulsarán un 12%.