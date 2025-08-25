25 de agosto del 2010. Hace 15 años
PRIMERIZOS PAGAN HASTA 175% PARA OBTENER CRÉDITO
Para personas que ganan menos de S/. 800, costo efectivo de un crédito es alto, según SBS. Banco de la Nación ofrece préstamos a estatales hasta por S/. 19 mil a tasas menores a 17%. En esta edición, el ranking de costos de créditos de consumo para segmentos de bajos ingresos. Para los que tienen ingresos menores a S/. 800, acceder al crédito significa muchas veces pagar un ‘derecho de piso’. En la otra cara de la moneda, empleados y jubilados del Estado hasta 84 años pueden obtener créditos en el Banco de la Nación a tasas menores que en la banca privada.
25 de agosto del 2015. Hace 10 años
TURBULENCIA EN CHINA GOLPEARÁ LA RECUPERACIÓN DE LA ECONOMÍA
Los mercados mundiales han perdido casi US$ 5 billones por la devaluación del yuan. Exportaciones tradicionales del Perú a China han caído 7.9% durante el año. Las acciones chinas cayeron más de 8%, mientras que la BVL ya perdió US$ 13,000 millones en las últimas diez jornadas. El dólar continuó su racha alcista de 11 días y saltó a S/. 3.28.
25 de agosto del 2020. Hace 5 años
ECONOMÍA MEJORA POCO A POCO, PERO AÚN NO SE SENTIRÁ EN LOS BOLSILLOS
Se trata de clientes que no encajaron en las reprogramaciones que ofreció el sistema financiero. Cajas y microfinancieras ofrecen hasta cuatro meses de gracia y alargan plazos para pagar cuotas menores. Nuevos desembolsos de créditos a mypes llegan solo al 60% de lo entregado antes de la pandemia.