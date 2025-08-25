25 de agosto del 2010. Hace 15 años

PRIMERIZOS PAGAN HASTA 175% PARA OBTENER CRÉDITO

Para personas que ganan menos de S/. 800, costo efectivo de un crédito es alto, según SBS. Banco de la Nación ofrece préstamos a estatales hasta por S/. 19 mil a tasas menores a 17%. En esta edición, el ranking de costos de créditos de consumo para segmentos de bajos ingresos. Para los que tienen ingresos menores a S/. 800, acceder al crédito significa muchas veces pagar un ‘derecho de piso’. En la otra cara de la moneda, empleados y jubilados del Estado hasta 84 años pueden obtener créditos en el Banco de la Nación a tasas menores que en la banca privada.

Telefónica no quiere límites para expansión de celulares e Internet.

25 de agosto del 2015. Hace 10 años

TURBULENCIA EN CHINA GOLPEARÁ LA RECUPERACIÓN DE LA ECONOMÍA

Los mercados mundiales han perdido casi US$ 5 billones por la devaluación del yuan. Exportaciones tradicionales del Perú a China han caído 7.9% durante el año. Las acciones chinas cayeron más de 8%, mientras que la BVL ya perdió US$ 13,000 millones en las últimas diez jornadas. El dólar continuó su racha alcista de 11 días y saltó a S/. 3.28.

25 de agosto del 2020. Hace 5 años

ECONOMÍA MEJORA POCO A POCO, PERO AÚN NO SE SENTIRÁ EN LOS BOLSILLOS

Se trata de clientes que no encajaron en las reprogramaciones que ofreció el sistema financiero. Cajas y microfinancieras ofrecen hasta cuatro meses de gracia y alargan plazos para pagar cuotas menores. Nuevos desembolsos de créditos a mypes llegan solo al 60% de lo entregado antes de la pandemia.