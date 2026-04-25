25 de abril del 2011. Hace 15 años

PODRÍAN RECORTAR LÍNEA DE CRÉDITO DE SUS TARJETAS

Superintendencia de Banca evalúa reducir líneas no utilizadas de tarjetas de crédito. En promedio, cada peruano tiene más de dos tarjetas en su bolsillo. Deuda promedio de dinero plástico por persona es S/. 1,487. Decisiones de comprar nuevos activosse han parado. Hay fuerte compra de deuda entre los bancos. ¿Se acabó la fiesta? La Superintendencia de Banca contempla nuevas medidas para moderar la expansión de los préstamos, para lo cual apunta hacia los créditos de consumo, reveló el jefe de la entidad reguladora.

25 de abril del 2011. Hace 15 años. Cuidado, proyecto Quellaveco puede ser otro Tía María.

25 de abril del 2016. Hace 10 años

MALLS VENDERÁN HASTA 20% MÁS EN CAMPAÑA DEL DÍA DE LA MADRE

Dos nuevos centros comerciales se construyen en La Molina y otro se amplía en Chorrillos. Los gerentes generales de los malls de Lima esperan un incremento del ticket promedio de compra, mientras se reavivan los proyectos. El ticket de compra crecería en 30%“. Bernardo. Regal, Jockey Plaza. “Se espera demanda de ropa y joyería”. Edgar. Callo, Plaza Norte. “El ticket de compra sería más de S/ 130”.

25 de abril del 2025. Hace 1 año

MTPE MANTENDRÁ LÍMITES A LA TERCERIZACIÓN DE PEDRO CASTILLO

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, aseguró que su sector no impulsará cambios normativos sin antes pasar por el Consejo Nacional del Trabajo.. Ambos decretos supremos fueron aprobados durante el Gobierno de Pedro Castillo, como parte de su “Agenda 19”. En el marco del shock desregulatorio lanzado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entre la larga lista de medidas que fueron compartidas a los medios, figuraba la eventual derogación de dos normas clave en materia laboral, mostró Gestión a inicios de abril (01.04.2025)