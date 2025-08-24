24 de agosto del 2010. Hace 15 años

PODRÁN REPONER A DESPEDIDOS AUN SI COBRAN BENEFICIOS

Fallo del Tribunal Constitucional cambia criterio para proteger a trabajadores. Ahora empresas deberán tener más cuidado. Solo si se cobra indemnización por despido arbitrario no se puede solicitar reposición. Una sentencia del Tribunal Constitucional permitiría a los trabajadores despedidos cobrar su CTS y aun así impugnar el cese. Los expertos recomiendan a empresas suscribir un acuerdo de despido para evitar demandas.

24 de agosto del 2020. Hace 5 años. Promedio de casos positivos de covid no baja de 29%. Minsa advierte crecimiento de tasa de mortalidad en seis regiones del país.

24 de agosto del 2015. Hace 10 años

INVERSIÓN EN BIENES RAÍCES GOZARÁ DE INCENTIVOS TRIBUTARIOS

Medida será para los que inviertan en fondos inmobiliarios. Podrán diferir el pago del Impuesto a la Renta y del Impuesto a la Alcabala. Desde el 2016 habrá más facilidades para que las personas, con montos pequeños, puedan invertir en fondos de inversión inmobiliaria. El Gobierno y la Bolsa de Valores de Lima presentarán esta semana un plan para evitar que el Perú salga del índice de mercados emergentes del MSCI. Enzo Defilippi, Viceministro de Economía: “No es cierto que la negociación en la BVL haya caído por el Impuesto a la Renta a la ganancia de capital... pero podemos analizar su retiro o modificación”.

24 de agosto del 2020. Hace 5 años

ECONOMÍA MEJORA POCO A POCO, PERO AÚN NO SE SENTIRÁ EN LOS BOLSILLOS

Macroconsult estima que si bien el PBI caerá todo el año, se esperan cifras cada vez menos negativas. Se observa recuperación en consumo de moda, belleza y en educación superior, según informe del BBVA. Aumenta el gasto en transporte público y en taxis en agosto, pero se modera el de los supermercados.