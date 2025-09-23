23 de setiembre del 2010. Hace 15 años

RETIRO DE CTS YA NO SERÁ FÁCIL

En noviembre, solo se podrá disponer del 30% del depósito de CTS. En el 2011, el 90% de trabajadores no podrá usar su CTS debido a nuevas restricciones. Banca también con problemas por nueva ley. A partir de mayo del próximo año, los trabajadores solo podrán retirar su CTS si tienen más de seis sueldos acumulados, por lo cual la mayor parte no tendrá acceso. En el sistema financiero hay 2.6 millones de cuentas de CTS.

23 de setiembre del 2010. Hace 15 años. El precio del pan aumenta hasta en 13%. Consecuencia del aumento del precio del trigo en el mercado internacional.

23 de setiembre del 2015. Hace 10 años

EL 87% CREE QUE LA ECONOMÍA NO EMPEORARÁ CON NUEVO GOBIERNO

La inflación sería aún mayor si la demanda no fuera débil. El 55.5% de los limeños está muy preocupado por el impacto de las próximas elecciones presidenciales, pero no así el 20.3%. El 42.7% dice que se mantienen igual y el 26.3% que bajaron un poco. Promociones. El 38% las prefiere más que la rebaja de precios de productos.

23 de setiembre del 2020. Hace 5 años

CRÉDITOS CON GARANTÍA DE JOYAS PUEDEN INICIAR REPUNTE A FIN DE AÑO

Desde inicios de la pandemia, hasta julio, los préstamos pignoraticios se contrajeron 22%. Sin embargo, se estima que crecerán ante la falta de liquidez de clientes. Microfinancieras comienzan a elevar el monto que prestan a fin de impulsar esta forma de financiamiento.