23 de agosto del 2010. Hace 15 años

600 MIL FAMILIAS PUEDEN ACCEDER A UNA HIPOTECA

Ahora es más fácil conseguir cuota de S/. 400 para un crédito. Hace 5 años, era de S/. 1,200. BBVA Banco Continental advierte: empresas pueden reducir acumulación de stocks. Las tasas de interés a largo plazo no han subido fuertemente, a diferencia de las de corto plazo. Banca busca dar tarjetas a jóvenes empleados. Las entidades bancarias continúan considerando que el momento actual resulta muy bueno para tomar créditos hipotecarios. Para el gerente general del BBVA Banco Continental, Eduardo Torres Llosa, la totalidad del impacto del alza de las tasas de interés podría verse de aquí a tres o seis meses.

Las ventas en Mesa Redonda alcanzan a US$ 8 millones al día.

AUDITAN GASTOS DE MINISTERIOS Y LAS FF.AA. POR S/. 14,000 MLLS

Los equipos de inspectores ya revisan los gastos ejecutados durante el 2009. El Poder Judicial también está incluido en el operativo “Cóndor IV”. El Estado pierde más de S/. 5,000 millones al año por la corrupción, advirtió el contralor de la República, Fuad Khoury, en diálogo con Gestión. Hace poco, usted señaló que solo cuentan con el 40% de los recursos necesarios para luchar contra la corrupción. ¿El Gobierno les ha ofrecido cambiar esta situación? Tenemos quince meses de iniciada nuestra gestión y hay avances importantes.

EVALÚAN QUE PETROPERÚ TENGA ALMACÉN EN LURÍN PARA POLIDUCTO

GLP Para hacer viable el nuevo proyecto que permita construir un poliducto que transporte gas licuado de petróleo (GLP) de Pisco a Lima, en ProInversión se evalúa el interés de Petroperú para construir una planta de almacenamiento de GLP en Lurín, a fin de que luego sea distribuido en la capital. El Ejecutivo impulsa ahora este proyecto, para evitar que vuelva a ocurrir un desabastecimiento de GLP como el que se produjo semanas atrás, y que se originó por retrasos en el transporte de ese insumo por buque desde Pisco, hoy la única ruta.