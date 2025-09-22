22 de setiembre del 2010. Hace 15 años

BOLSA SUPERA MIEDOS Y BATE RÉCORD DEL AÑO

Alcanzó su máximo nivel en 27 meses. Rentabilidad llega a 21.15% en el año. Informe de Barclays generó preocupación el viernes y el lunes. Riesgo país volvió a subir. Alan García cree que elecciones no deben generar temor entre inversionistas. La posibilidad de que Humala haya despegado en una encuesta que incluía el voto rural, puso nervioso a Wall Street. Pero ayer, pasado el mediodía, el mercado volvió a la calma tras conocerse los resultados del sondeo.

22 de setiembre del 2010. Hace 15 años. Congreso insiste en facilitar el endoso de pasajes aéreos.

22 de setiembre del 2015. Hace 10 años

CONGRESO TIENE EN AGENDA DAR MÁS LOTES A PETROPERÚ

La Comisión de Energía discutirá que los lotes petroleros con contratos vencidos pasen a manos de la empresa estatal. Faltan tres días para que el presidente Ollanta Humala decida si observará o no el proyecto de ley para que Petroperú opere el lote 192. Mientras tanto, el Parlamento ya se prepara para fortalecer a la compañía entregándole nuevos lotes. Y no es lo única iniciativa preocupante, pues en octubre la Comisión Agraria debatirá fijar límites a la propiedad de la tierra.

22 de setiembre del 2020. Hace 5 años

BCR: BANCA RECELOSA DE DAR CRÉDITOS POR TEMOR A MOROSIDAD

Julio Velarde señala que por ahora se quiere prestar a quien no lo quiere y no a quien realmente lo necesita. SBS buscará que entidades financieras sean más rigurosas en evaluar créditos de consumo. Advierte riesgo de quiebra de empresas y deterioro de las carteras de los bancos en los próximos meses. El año terminaría con más del 50% de la población adulta con al menos un producto financiero.