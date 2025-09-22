22 de setiembre del 2010. Hace 15 años
BOLSA SUPERA MIEDOS Y BATE RÉCORD DEL AÑO
Alcanzó su máximo nivel en 27 meses. Rentabilidad llega a 21.15% en el año. Informe de Barclays generó preocupación el viernes y el lunes. Riesgo país volvió a subir. Alan García cree que elecciones no deben generar temor entre inversionistas. La posibilidad de que Humala haya despegado en una encuesta que incluía el voto rural, puso nervioso a Wall Street. Pero ayer, pasado el mediodía, el mercado volvió a la calma tras conocerse los resultados del sondeo.
22 de setiembre del 2015. Hace 10 años
CONGRESO TIENE EN AGENDA DAR MÁS LOTES A PETROPERÚ
La Comisión de Energía discutirá que los lotes petroleros con contratos vencidos pasen a manos de la empresa estatal. Faltan tres días para que el presidente Ollanta Humala decida si observará o no el proyecto de ley para que Petroperú opere el lote 192. Mientras tanto, el Parlamento ya se prepara para fortalecer a la compañía entregándole nuevos lotes. Y no es lo única iniciativa preocupante, pues en octubre la Comisión Agraria debatirá fijar límites a la propiedad de la tierra.
22 de setiembre del 2020. Hace 5 años
BCR: BANCA RECELOSA DE DAR CRÉDITOS POR TEMOR A MOROSIDAD
Julio Velarde señala que por ahora se quiere prestar a quien no lo quiere y no a quien realmente lo necesita. SBS buscará que entidades financieras sean más rigurosas en evaluar créditos de consumo. Advierte riesgo de quiebra de empresas y deterioro de las carteras de los bancos en los próximos meses. El año terminaría con más del 50% de la población adulta con al menos un producto financiero.