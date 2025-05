22 mayo del 2015. Hace 10 años

GRATIFICACIONES YA NO VOLVERÁN A TENER DESCUENTOS

Ministro de Trabajo pide respetar decisión, pero MEF dice que subirá el gasto en salud. Será permanente la libre disponibilidad de CTS para excedentes mayores a 4 sueldos. La bancada oficialista votó en contra del Gobierno y se unió a la oposición para que el Congreso, con 100 votos, aprobara que el pago de las gratificaciones sea sin descuentos en forma permanente. El presidente Ollanta Humala tiene 15 días para decidir si observa el proyecto de ley aprobado.

22 de mayo del 2015. Hace 10 años. Magnitud de El Niño podría ser fuerte. Enfen ahora contempla esta posibilidad y advierte que puede durar hasta fin de año.

22 de mayo del 2020. Hace 5 años

EL 55.3% CREE QUE EMPEORA EL CONTROL DE LA PANDEMIA

Para 83.8% de peruanos, el país no podrá evitar contagio masivo, revela encuesta de consultora Activa. El 54.8% de los encuestados calificó su actual situación económica de mala o muy mala. El 63.7% de encuestados indicó que está de acuerdo o muy de acuerdo con que la cuarentena se extienda por dos semanas más, reveló la encuesta “Los peruanos en confinamiento”, elaborado por Activa. A la fecha (al 21 de mayo) ya se registran 108,769 casos de coronavirus en el Perú; y si bien se estableció el aislamiento social obligatorio hace más de dos meses para frenar la propagación del virus, todavía las cifras siguen aumentando.

22 de mayo del 2024. Hace 1 año

FITCH DEGRADA AÚN MÁS CALIFICACIÓN DE ESTATAL PETROPERÚ

Firma clasificadora alerta que petrolera no tiene capacidad para pagar sus deudas por grave crisis de liquidez. Además, no anticipa nuevo apoyo del Gobierno para incrementar capital de la empresa, pese a que MEF asegura respaldo. La calificadora de riesgo reconoce que Petroperú enfrenta una grave crisis de liquidez “ya que el efectivo que se prevé generará dentro del año no será suficiente para cubrir pagos de su deuda”. Petroperú parece todavía lejos de “salir a flote”. Fitch Ratings rebajó las calificaciones de incumplimiento de emisor (IDR) en moneda local y extranjera de largo plazo de la petrolera a “CCC+” desde “B+”.