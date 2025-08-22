22 de agosto del 2024. Hace 1 año

ENDEUDAMIENTO DE PERSONAS ALCANZA NIVELES RÉCORD

Antes de la pandemia la cuota de los créditos de las personas representaba el 24% de sus ingresos, proporción que ahora llega a 32%. Esta elevada carga financiera dificultará acceso al crédito del sistema financiero. El endeudamiento de la población peruana ha evolucionado a un nivel “nunca antes visto”, según Scotiabank. Así, antes de la pandemia la cuota de los créditos de las personas representaba el 24% de sus ingresos, proporción que escaló a un pico de 32%, con un incremento significativo de su deuda, detalló el vicepresidente senior y director de riesgos de Scotiabank Perú, Juan Malagón.

22 de agosto del 2024.

MOODY’S AFIRMA QUE PERÚ INCUMPLIRÍA SU REGLA FISCAL

“No nos da. Sencillamente, no nos da que se llegue a un 2.8% del PBI [de déficit fiscal en este año]”, señaló Jaime Reusche, vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody’s, en relación con la reciente meta planteada por el Gobierno. “El Gobierno tiene una meta de 2.8% del PBI. Nosotros no creemos que se llegue [a ese nivel]. Así, se terminaría, por segundo año consecutivo, pasando la meta de déficit fiscal. [En Moodys] creemos que vamos a llegar a un 3.2% del PBI”, subrayó durante la realización del Inside LatAm.

22 de agosto del 2024.

LINZOR CAPITAL PARTNERS ADQUIERE EL 100% DE ACCIONES DE WIN

La operación está sujeta a condiciones de cierre habituales. El capital para la transacción será provisto por un consorcio liderado por su fondo más reciente, junto con inversores locales e internacionales. El Grupo ON y Linzor Capital Partners firmaron un acuerdo que permitirá a Linzor adquirir el 100% de Wi-Net Telecom, empresa del Grupo ON, que opera en el negocio de telecomunicaciones residenciales en Perú bajo la marca Win. La transacción está sujeta acondiciones de cierre habituales establecidas en el contrato de compraventa de acciones suscrito por las partes.