22 de abril del 2016. Hace 10 años

PPK LIDERA EN LIMA Y EL SUR, KEIKO EN EL NORTE Y CENTRO

Ambos candidatos técnicamente están empatados en la intención de voto. Kuczynski con más apoyo en estratos A, B y C, mientras el fujimorismo en D y E. Los electores van decidiendo sus preferencias sin interesarles la opinión de aquellos a quienes apoyaron en la primera vuelta. El mayor porcentaje de quienes no aceptan sugerencias a la hora de definir su voto está en Lima, donde llega a 69%. Hasta ahora, la sensación de ganador es encabezada por Fujimori, con 45.9%, mientras que Kuczynski tiene 41.8%

22 de abril del 2016. Hace 10 años. Yanacocha puede cerrar en el 2020.

22 de abril del 2021. Hace 5 años

GOBIERNO DA LUZ VERDE AL RETIRO DEL 100% DE LA CTS

Hay 4.7 millones de cuentas de CTS con depósitos por S/ 21,677 millones. Aún se evalúa si se permitirá un nuevo retiro de las AFP. Todas las empresas podrán solicitar desde mayo reprogramación de deudas, más allá del monto que recibieron de Reactiva Perú.

22 de abril del 2025. Hace 1 año

DÓLAR ACELERA CAÍDA POR AMENAZAS DE TRUMP A LA FED

Medidas y anuncios del mandatario socavan la confianza de inversionistas en activos que antes consideraban seguros, como la moneda y bonos de EE.UU., y se refugian en divisas de Europa y el oro, que toca récord. En Wall Street, índices bursátiles bajaron ayer 2.5%, y en Perú el dólar retrocedió de S/ 3.729 a S/ 3.71 por ventas de extranjeros, mientras que la bolsa descendió 0.7%.