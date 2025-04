22 abril del 2010. Hace 15 años

LAS MUJERES YA DECIDEN EL 60% DE LAS COMPRAS

En las familias de los segmentos B y C el 40% de las mujeres ganan más que los hombres. El 70% de personas que acuden a centros comerciales terminan comprando. Este año, se invertirán US$ 747 millones en supermercados y tiendas por departamentos. Mientras que centros comerciales tendrán US$ 750 millones en inversión. Más del 60% de las mujeres que laboran en el país cuentan con ingresos fijos y ya un tercio de ellas llevan literalmente los “pantalones” al momento de realizar compras en las familias.

22 de abril del 2010. Hace 15 años. Cadena chilena Paris abrirá tienda en Real Plaza Primavera.

22 de abril del 2015. Hace 10 años

DÓLAR PASA LOS S/. 3.13 Y PROYECTAN A S/. 3.30 PARA DICIEMBRE

Cada vez más empresas demandan productos para cubrirse ante el alza del tipo de cambio y de las tasas de interés. La cotización del dólar continúa con su tendencia alcista, y en el año ya registra un incremento de 5.1%. Los bancos estiman que en abril puede cerrar cerca de los S/. 3.14.

22 de abril del 2020. Hace 5 años

EL 81% REDUCIRÁ SUS GASTOS ESTE AÑO POR EFECTOS DEL COVID-19

Disminución será similar a la que se proyecta en Colombia, pero menor a la de Chile y Argentina. El 82% de los peruanos está dispuesto a cambiar de marca en función de las promociones. Percepción de los peruanos de que se atraviesa una crisis económica se elevó de 30% a 45%.