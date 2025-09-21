21 de setiembre del 2010. Hace 15 años

PERUANOS TIENEN US$ 13 MIL MLLS. EN EL EXTRANJERO

Los más disputados por banca y fondos del exterior son los que tienen más de US$ 20 mlls. Los beneficios más rápidos se obtienen con cifras arriba de los US$ 200 mil. En esta edición, los riesgos de las 13 principales alternativas de inversión en el país y el exterior. Ahora, no solo los empresarios buscan diversificar la inversión de su patrimonio, también lo hace la clase media. El crecimiento ha generado que gestores de activos atiendan al segmento ‘ultra high’, con patrimonios de personas superiores a US$ 100 millones.

21 de setiembre del 2015. Hace 10 años

NUEVAS SOMBRAS SOBRE EL MANEJO DE LAS FINANZAS DE HUMALA Y NADINE

Testimonios de colaboradores eficaces en informe del fiscal Rojas involucran aportes de Odebrecht, aunque empresa lo niega. Anoche, en una entrevista, el presidente Humala se adelantó a responder a un reportaje que luego presentó “Cuarto Poder”. Acusaron al mandatario de pedir que se simule un contrato a favor de su esposa. El futuro del yacimiento para que se quede con Petroperú depende de informe de 4 ministerios.

21 de setiembre del 2020. Hace 5 años

EL CONSUMO DE LOS HOGARES EN SUPERMERCADOS PUEDE REBOTAR HASTA EN 23%

En la segunda mitad del año, consumo de familias en mercados crecería en 13%; mientras que en bodegas decrecería en 4%. Ticket de compra en bodegas y mercados se elevaría hasta en 35%. Las medidas que se toman para evitar el contagio del coronavirus cambian los hábitos de compra de los hogares peruanos, y esto seguirá impactando en el consumo de los diferentes canales de compra en la segunda mitad de este año. "