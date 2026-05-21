21 de mayo del 2021. Hace 5 años

PRECIOS DE ALQUILERES DE VIVIENDAS SUBEN EN ABRIL POR CUARTO MES

Alza al mes de abril fue de 2.9%, según Urbania. Sube precio de viviendas nuevas por tercer mes en Lima. Limeños por ahora prefieren pagar alquiler antes que comprar un departamento por incertidumbre electoral. La tasa de interés promedio del sistema bancario para préstamos hipotecarios baja a 5.86% en el mes de mayo.

21 de mayo del 2021. Hace 5 años. América tv cierra acuerdo de cobranding.

21 de mayo del 2021. Hace 5 años

CASTILLO LLEGA A 45.5% Y KEIKO ALCANZA 40.1%, EN EL SEGUNDO SIMULACRO

Mayor respaldo a candidato de Perú Libre está en el centro con 70%, mientras su rival sube a 51.5% en Lima. En intención de voto, Pedro Castillo sube de 42.4% a 44.9%. Keiko Fujimori se queda en 40.1%. Para el 42%, el plan de gobierno de Fuerza Popular es mejor. Sin embargo, hay más confianza en que Castillo cumplirá las promesas de su campaña.

21 de mayo del 2021. Hace 5 años

DEBUTA NUEVO TIPO DE FINANCIAMIENTO QUE DARÁ CRÉDITOS DE HASTA S/ 440,000 A PERSONAS

Desarrollo de plataformas crowdfunding en el país favorecerá un mayor acceso a financiamiento de personas y mipymes y nuevas opciones de inversión, más allá de los ahorros en bancos. La Superintendenciadel Mercado de Valores (SMV) publicó el reglamento del financiamiento participativo financiero ( crowdfunding).