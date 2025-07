21 de julio del 2010. Hace 15 años

SEDAPAL IRÁ AL JUEZ PARA SUBIR TARIFAS DE AGUA

Entablará demanda a Sunass porque no está satisfecha con alza de 3.2%. Organismo regulador responde que dará pelea en el Poder Judicial. Para empresa estatal, se requiere mayor aumento para garantizar ejecución de inversiones. El vicepresidente de Sedapal, Víctor López, advirtió que si la Sunass no aprueba un nuevo incremento para las tarifas del agua, la empresa estatal no garantiza sus operaciones. Asimismo, se mostró en contra de la propuesta de la candidata Lourdes Flores para que Sedapal pase amanos de la Municipalidad de Lima.

21 de julio del 2010. Hace 15 años. Doe Run tiene 48 horas para decidir si reabre La Oroya. Pide a la empresa acreditar que cuenta con la provisión de concentrados suficientes para el reinicio de operaciones.

21 de julio del 2015. Hace 10 años

ALQUILER-VENTA DE VIVIENDAS SÍ NECESITARÁ DE CUOTA INICIAL

Las constructoras advierten que el nuevo esquema les trasladará el riesgo de la compra. En octubre, el Gobierno espera que el reglamento de los nuevos esquemas de alquiler-venta y leasing inmobiliario ya se pueda empezar a aplicar. En el sistema financiero hay cautela por el leasing inmobiliario y no se percibe mayor entusiasmo.

21 de julio del 2020. Hace 5 años

PROTESTAS SOCIALES SE DUPLICAN EN 2 MESES Y PASAN DE 110 A 220

La mayoría de los casos están vinculados a la pandemia y son protagonizados por personal médico y familiares de pacientes. Se presentaron siete protestas virtuales en igual número de regiones. Hay 190 conflictos sociales. 140 están activos y solo hay diálogo en 90 de ellos. Manifestaciones se elevaron por tercer mes consecutivo. Casos estuvieron vinculadas a la pandemia. De los 190 conflictos sociales, solo hay diálogo en 90 de ellos. pe La cuarentena no impidió que los conflictos sociales aumenten ni tampoco las acciones de protesta. Pese a que el estado de emergencia supone el impedimento de reuniones públicas y manifestaciones, el informe de la Defensoría del Pueblo revela que la población no dudó en protestar.