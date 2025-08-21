21 de agosto del 2015. Hace 10 años

INVERSIÓN SUFRE SU PEOR CICLO DE CAÍDA EN 14 AÑOS

Registra un descenso por seis trimestres consecutivos, que no ocurría desde el 200o. Se desploma 8.8% en el segundo trimestre. Banca de inversión recorta las proyecciones de crecimiento hasta el 2017 y prevé que BCR subirá su tasa a mediados del 2016. Aunque el crecimiento de junio generó expectativas, lo cierto es que la recuperación aún no está en curso. La inversión, tanto pública como privada, medida como inversión bruta fija, refleja que un rebote no está cerca. El consumo privado mostró una desaceleración en el segundo trimestre del año.

21 de agosto del 2015. Hace 10 años. CasaIdeas andará con cautela el próximo año. En setiembre abre local en Mall Aventura de Santa Anita y a fin de año en Open Plaza Piura.

21 de agosto del 2020. Hace 5 años

PERÚ NEGOCIA CON CINCO LABORATORIOS COMPRA DE 30 MILLONES DE VACUNAS

Vizcarra dice que primer lote llegaría a fin de año, pero Minsa señaló que sería en primer semestre del 2021. Proyectan que si no cambia tendencia de contagios, en octubre tendríamos más de 1.2 millones de casos. El 11% de hospitalizados se encuentraen camas UCI. Solo quedan 17 de ellas en Lima y Callao.

21 de agosto del 2024. Hace 1 año

SIENDO OPTIMISTAS, DEBERÍAMOS CRECER ENTRE 3.7% Y 4%

El titular del MEF indica que hay buenos motivos para estimar que el crecimiento en julio volverá a ser alto, luego de que el PBI avanzó solo 0.21% en junio. Raúl Pérez Reyes, ministro de Transportes, señala que se trabaja en 29 proyectos de infraestructura para el turismo en 9 regiones. BCR será cauto con reducciones de la tasa de interés referencial, sostiene el gerente central de Estudios Económicos, Adrián Armas.