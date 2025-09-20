20 de setiembre del 2010. Hace 15 años

SIETE DISTRITOS TENDRÁN MENOS PLATA EN EL 2011

Miraflores y San Juan de Lurigancho sufrirán el mayor recorte presupuestal. En cambio, 35 distritos tendrán incremento de recursos. En esta edición, conozca cuánto recibirá su distrito. Por tributación municipal, en el país se espera recaudar S/. 1,514 millones en 2011. Boom inmobiliario favorecerá a Surco, San Isidro y Cercado. El proyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo para el próximo año contempla para los 42 municipios de Lima un incremento de 8.7%. Sin embargo, no todos los distritos podrán sonreír.

MEF TEME QUE REPUNTE DE TASA DE INTERÉS AFECTE EL CRECIMIENTO

El nuevo ministro de Economía señaló a Gestión que se requiere un manejo fino del BCR en los aumentos de su tasa de interés de referencia para no dañar el financiamiento de los sectores productivos. El presidente del BCR reconoce que ya no solo se observan alzas en los intereses de los créditos comerciales, sino también en los préstamos para las personas.

SUELDOS DE EJECUTIVOS SUBIRÁN 11% Y LOS DE OBREROS 6% ESTE AÑO

El último informe Benchmarking de Gestión de Recursos Humanos, elaborado por Pricewaterhouse Coopers, revela que el 76% de las empresas encuestadas por la consultora manifiesta tener una frecuencia anual en sus incrementos salariales. El 60% paga los sueldos quincenalmente. Pese a la crisis internacional, el año pasado las empresas peruanas aumentaron el sueldo de su personal, en promedio, en 9.1%, incluso en mayor medida que el incremento efectuado el año previo, destacando sobre todo el ajuste realizado a los ejecutivos.