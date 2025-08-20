20 de agosto del 2010. Hace 15 años

SE VIENE GUERRA DE TASAS PARA EL CRÉDITO VEHICULAR

Banca se alista a rebaja de tasas y desembolsos más rápidos para financiar compra de autos. Las tasas de interés van de 12% a 28%. En esta edición, el ranking de costos crediticios. Con 20 años ya se puede acceder a un crédito. El próximo Motor Show,en noviembre, será escenario de una fuerte competencia para colocar créditos vehiculares. Actualmente, hay siete bancos que otorgan este tipo de financiamiento y algunos se preparan a reducir en un punto porcentual la tasa de interés.

20 de agosto del 2010. Hace 15 años. BCR teme impacto de alza de tasa de la Fed en Perú. Instituto emisor está analizando la coyuntura actual, según manifiesta su director.

20 de agosto del 2015. Hace 10 años

CONGRESO QUIERE VOLVER A PROTEGER A LECHE Y AZÚCAR

Comisión de Economía también pretende subir tasa para el canon minero y prorrogar vigencia de la exoneración del IGV a libros. El nuevo presidente de la Comisión de Economía del Congreso se manifestó a favor de restituir la protección a los productores agrarios, luego que en abril pasado el MEF decidiera reducir la sobretasa arancelaria al maíz amarillo, la leche y el azúcar. Modesto Julca, que preside dicho grupo de trabajo, considera que la medida adoptada solo favoreció a los productos importados.

20 de agosto del 2020. Hace 5 años

FALTA DE APETITO DE BANCA Y CAJAS POR ASUMIR RIESGO FRENA REACTIVA PERÚ II

En última subasta realizada por el BCR, solo se adjudicaron S/ 8 millones de los S/ 1,650 millones para prestar a las mypes a través de entidades financieras que ofrecen créditos a este tipo de empresas. Microfinancieras insisten en cuestionar tasa de 4% con la que se asignan los fondos.