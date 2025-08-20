20 de agosto del 2010. Hace 15 años
SE VIENE GUERRA DE TASAS PARA EL CRÉDITO VEHICULAR
Banca se alista a rebaja de tasas y desembolsos más rápidos para financiar compra de autos. Las tasas de interés van de 12% a 28%. En esta edición, el ranking de costos crediticios. Con 20 años ya se puede acceder a un crédito. El próximo Motor Show,en noviembre, será escenario de una fuerte competencia para colocar créditos vehiculares. Actualmente, hay siete bancos que otorgan este tipo de financiamiento y algunos se preparan a reducir en un punto porcentual la tasa de interés.
20 de agosto del 2015. Hace 10 años
CONGRESO QUIERE VOLVER A PROTEGER A LECHE Y AZÚCAR
Comisión de Economía también pretende subir tasa para el canon minero y prorrogar vigencia de la exoneración del IGV a libros. El nuevo presidente de la Comisión de Economía del Congreso se manifestó a favor de restituir la protección a los productores agrarios, luego que en abril pasado el MEF decidiera reducir la sobretasa arancelaria al maíz amarillo, la leche y el azúcar. Modesto Julca, que preside dicho grupo de trabajo, considera que la medida adoptada solo favoreció a los productos importados.
20 de agosto del 2020. Hace 5 años
FALTA DE APETITO DE BANCA Y CAJAS POR ASUMIR RIESGO FRENA REACTIVA PERÚ II
En última subasta realizada por el BCR, solo se adjudicaron S/ 8 millones de los S/ 1,650 millones para prestar a las mypes a través de entidades financieras que ofrecen créditos a este tipo de empresas. Microfinancieras insisten en cuestionar tasa de 4% con la que se asignan los fondos.