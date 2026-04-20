20 de abril del 2011. Hace 15 años

EMPRESAS CHILENAS TEMEN AVANCE DE PUERTOS PERUANOS

Ultima concesión del Muelle Norte despierta preocupación en la Cámara Marítima y Portuaria de Chile. Advierten a Piñera que hay riesgo de que los buques grandes lleguen ahora al Callao, en vez de los puertos del vecino país del sur. La Autoridad Portuaria Nacional estima que en tres años el movimiento de contenedores en el Perú superará al de los puertos chilenos. La Cámara de Comercio de Lima considera que también será mayor el movimiento de carga suelta.

20 de abril del 2011. Hace 15 años. Cotización del oro alcanzó el récord de US$ 1,500 la onza.

20 de abril del 2016. Hace 10 años

EVALÚAN SUBIR SUBSIDIO PARA MIVIVIENDA

Asociación de Empresas Inmobiliarias revela que el Gobierno contempla medida y que los candidatos también están a favor. Hace 14 años, el Bono del Buen Pagador equivalía al 20% del valor de la vivienda, hoy ha disminuido. El objetivo de las empresas inmobiliarias es que nuevamente se incremente para reactivar la construcción de viviendas. EL DATO Proyecciones. Hacia fin de año, la velocidad de ventas en Lima puede llegar a mil viviendas al mes, estiman los agentes inmobiliarios.

20 de abril del 2021. Hace 5 años

BOLSA BORRA GANANCIAS DEL AÑO E IMPACTA EN LOS FONDOS DE LAS AFP

BVL sufre su peor caída en cinco meses, al retroceder 3.4%. Acciones de todos los sectores descendieron. Portafolio de AFP se afecta, pues incluye 12% en acciones peruanas. También sufre por caída de bonos. Dólar salta de S/ 3.63 a S/ 3.69 por incertidumbre. BCR debió intervenir. Se negociaron US$ 284.1 mlls.