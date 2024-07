2 julio del 2009. Hace 15 años

SOLO EN CONCIERTOS, FOLCLORE MUEVE MÁS DE S/. 20 MLLS

Músicos cobran entre S/. 2,500 y S/.10,000 por presentación. Espectáculos llegan a congregar a 15 mil personas en promedio. Empresarios que organizan presentaciones se llevan hasta S/. 40 mil. Los conciertos de cumbia son actualmente los que generan más dinero. Detrás de Abencia Meza, que ahora es noticia policial, hay un mundo de cantos, arpas y negocios. El espectáculo del folclore ha alcanzado un movimiento económico que va más allá de la venta de entradas a los conciertos, pues se obtiene más por las actividades conexas como el expendio de cerveza.

2 de julio del 2014. Hace 10 años

EMPRESAS SOLO PAGARÁN EL 35% DEL MONTO DE LAS MULTAS LABORALES

Gobierno también creará sistema nacional de calidad, que generará beneficios por US$ 234 millones anuales en el largo plazo. Fiscalización laboral priorizará la orientación para la subsanación de las faltas de las empresas, y en este caso no serán multadas. Para infracciones muy graves, como discriminación o limitar la libertad sindical, no se aplicará reducción en el monto de las multas. Comisión Permanente debatirá hoy proyectos enviados por el Ejecutivo.

2 de julio del 2019. Hace 5 años

ABREN PUERTA A INVERSIÓN EXTRANJERA DENTRO DE LOS 50 KM DE LAS FRONTERAS

Solo será para iniciativas en zonas urbanas, pero seguirá prohibición para compra o posesión de tierras en zonas rurales que se destinen al agro, ganadería y minería. Primer impacto será que se destraben inversiones por US$ 300 millones en malls en Tacna. Ministerio de Justicia se opone.