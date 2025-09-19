19 de setiembre del 2024. Hace 1 año

DÓLAR BAJARÍA POR RECORTE DE TASA DE INTERÉS DE LA FED

Commodities como el cobre también se favorecerían por el descenso del costo de financiamiento, tendencia que impulsaría a la bolsa local, que puede subir 15% este año. En la hoja de ruta del organismo monetario estadounidense se anticipan dos recortes más de su tasa clave hasta fin de año.

Universidad de Piura irá tras recursos para ejecutar proyecto de "learning center"

EL 61% DE MILLENNIALS Y CENTENNIALS ESPERA QUE CON 2 O 3 AÑOS TRABAJANDO PUEDEN ASCENDER DE PUESTO

Empleados de esas generaciones buscan otras propuestas al no alcanzar esa mejora en el tiempo estimado. El aprendizaje y desarrollo son los atributos más valorados al momento de elegir donde trabajar. Cuando un joven profesional ingresa a trabajar a una empresa, lo hace con la expectativa de construir una línea de carrera y llegar a cargos más altos, valorando el ambiente laboral y las condiciones de cada compañía, según el estudio Employers For Youth (EFY) 2024, realizado por FirstJob para conocer las expectativas de los millennials y centennials dentro de su centro laboral.

ECOSAC EXPLORA CAMBIO DE VARIEDADES DE UVA EN PIURA

Empresa mira especies que ofrezcan buen rendimiento y resistencia a largos periodos de viaje. Además, proyecta aumentar sus volúmenes de exportación tras llegada de socio Atitlan. Para el productor y exportador Ecosac, este 2024 es un año estable, con una producción de uva de mesa dentro de los rangos estimados debido a un clima favorable.