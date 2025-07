19 de julio del 2010. Hace 15 años

LIMITARÁN LA PUBLICIDAD EN TV POR CABLE

Gobierno se propone un tope de 12 minutos de publicidad por hora de programación. Considera excesivas duración y frecuencia de anuncios. El 65% de ingresos en la TV por cable es por publicidad. El 43% de hogares en Lima tiene servicio. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones recibirá hasta el 28 de julio sugerencias para un decreto supremo que fijará topes a la publicidad por cable.

CRÉDITO CON PAGO REVOLVENTE LE PUEDE COSTAR UN ‘OJO DE LA CARA’

Si usted ha decidido tomar un crédito, tenga cuidado si elige la modalidad de pago revolvente. Las tasas de interés para este tipo de préstamos son hasta 71 puntos porcentuales más caras que si paga su deuda en cuotas. El 75% de consumos con tarjeta de crédito se paga en forma revolvente. Tasas de interés para los créditos revolventes son hasta 71 puntos porcentuales más caras que las tasas de interés para los créditos en cuotas. No obstante, elección de pago queda en negociación entre el comercio y el cliente. Katy apuesta por su hijo y ha decidido financiar los US$ 2,200, que él necesita para trabajar en el exterior. Luego de esperar por más de 40 minutos, solicita a la cajera transferir de su tarjeta de crédito oro que tiene con el banco US$ 2,200 a determinada cuenta que le indicó su hijo.

BCR RESTRINGIRÁ MÁS LOS SOLES POR LA CAÍDA DEL DÓLAR

El BCR tomó más medidas para enfrentar la volatilidad del dólar. Decidió elevar los encajes para ‘secar’ la liquidez en soles y dólares. Los especuladores extranjeros han vendido US$ 600 millones en el último mes. El ajuste de la liquidez encarecerá el crédito, como ya ocurre. Especuladores extranjeros vendieron US$ 600 millones en el último mes en el Perú y compraron bonos del Tesoro Público por S/. 1,000 millones. El Banco Central de Reserva (BCR) dispuso nuevamente elevar los requerimientos de encaje para los depósitos tanto en soles como en dólares, y a las líneas de crédito del exterior menores a dos años, con la finalidad de sostener una evolución ordenada de la liquidez y el crédito.