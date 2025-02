19 febrero del 2010. Hace 15 años

EMPIEZA ERA DE PAGOS CON LOS CELULARES

Uso se inició con tarjetas de crédito Visa en cuatro bancos. El cliente tiene que inscribirse en su banco para hacer transacciones. Más de 90 establecimientos comerciales ya aceptan el pago con móvil. Servicio será tanto para las modalidades de pospago como prepago. El Perú está entre los países que se encuentran a la vanguardia en pagos vía los teléfonos celulares, sin importar el modelo o marca que pueda tener el usuario. Por ahora, solo un operador ofrece el servicio.

19 de febrero del 2010. Hace 15 años. Agricultores acusan al Gobierno de minimizar daños de las lluvias.

19 de febrero del 2015. Hace 10 años

ALZA DE SUELDO MÍNIMO SERÁ MENOS DE S/. 75

El Gobierno planteará nuevos criterios para el cálculo de la remuneración mínima vital. Sunafil pone en marcha nueva estrategia. El informe técnico preparado en el Consejo Nacional del Trabajo, que recomendaba un incremento de 10% de la remuneración mínima, será dejado de lado. Ahora también se contempla considerar como variables para determinar el ajuste el desempleo y la informalidad.

19 de febrero del 2020. Hace 5 años

VIZCARRA LE CIERRA EL PASO A ODEBRECHT Y RATIFICA QUE NO NEGOCIARÁ

Mandatario dijo que sus ministros no le informaron de reuniones con constructora brasileña. Sicresi indicó que se agotó etapa del trato directo y pidió a empresa retirar demanda ante el Ciadi. El 10 de enero el fiscal Rafael Vela y el ex procurador Jorge Ramírez se reunieron con el representante de Odebrecht, Ricardo Weyll. Luego Vela y Ramirez habrían hablado por teléfono con el presidente del Sicreci, Ricardo Ampuero, (que estaba en París). Este último aceptó que le correspondía ver el tema, pero que la constructora debía presentar un documento por escrito, de manera formal. Luego, al llegar a Lima Ampuero, habría sostenido una reunión con el ex procurador y el fiscal.