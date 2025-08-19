19 de agosto del 2010. Hace 15 años

SI SE ATRASA EN SU DEUDA LE COBRAN HASTA 148% MÁS

La tasa moratoria en el caso de las Edpymes supera a la bancaria, llegando a 213.8%. Hay 24 entidades financieras que cobran moras superiores a la tasa de interés efectiva. Adicionalmente, se cobra una penalidad cuando hay retraso. En esta edición, todas las tasas que se cobran por morosidad. SBS dará a conocer a partir de qué monto los ahorros son rentables. Ahora que las tasas de interés comienzan a subir debido a la política monetaria, es bueno saber cuál es el costo en que se puede incurrir cuando hay un retraso en el pago de un préstamo en el sistema financiero.

19 de agosto del 2010. Hace 15 años. En julio se batió récord de venta de vehículos nuevos en el año. Se alcanzó un crecimiento de 62%.

19 de agosto del 2015. Hace 10 años

DÓLAR IMPARABLE, NO ACABÓ EL MES Y YA LLEGÓ A S/. 3.25

BCR ha vendido monto récord, US$ 6,092 millones, para moderar subida. Banca proyecta que alcance los S/. 3.30 en 60 días. En el año, el tipo de cambio ya registra un incremento de 9.06%. Mientras en el Perú se ha elevado a niveles del 2009, en el resto de la región se encuentra en rangos del 2002. Para Elmer Cuba, el BCR recién debería subir su tasa cuando el tipo de cambio llegue a S/. 3.50. “Habrá una fuerte presión devaluatoria, que puede ser de 10% en los próximos doce meses. Conlo cual, el dólar podría ir a S/. 3.50 y luego se estabilizaría”.

19 de agosto del 2020. Hace 5 años

EL 40% DE LAS TIENDAS RETAIL EVALÚA SI SEGUIRÁ CON SUS OPERACIONES

El 89.6% ya renegoció sus alquileres con los malls. E-commerce solo representa hasta el 5% de sus ingresos. Menos del 20% de los locatarios lograría un promedio de ventas de 50% a más frente a las del 2019. Empiezan a cerrar tiendas de segundo y tercer piso de Mesa Redonda por bajas ventas y ambulantes.