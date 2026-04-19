19 de abril del 2011. Hace 15 años

AÚN SE PUEDEN RETIRAR CTS POR S/. 600 MILLONES

Trabajadores solo tienen hasta fin de mes para realizar retiros sin ninguna restricción. A partir de mayo, requisitos más severos solo permitirán que el 3% de personas retire CTS. En esta edición, el ranking de las entidades financieras que pagan mayor tasa de interés. Desde el próximo mes, se estima que el 97% de los trabajadores que tienen CTS no cumplirán con las nuevas exigencias para retirar sus depósitos. Las cuentas de CTS suman S/. 6,333 millones. Más de dos millones de personas tienen depósitos hasta por S/. 8 mil.

18 de abril del 2011. Hace 15 años. Hotel Bolívar en la mira de Arte Express. Espera cerrar compra en dos o tres meses.

19 de abril del 2016. Hace 10 años

VERANO SE ACABÓ Y NO SE PAGARON LETRAS POR MÁS DE S/ 1,000 MLLS

Protestos de letras y pagarés subieron 72%, ritmo mayor a lo que ocurrió en todo el 2015. El número de protestos se incrementó en los últimos meses debido a que aún no hay una recuperación de las actividades económicas vinculadas a la demanda interna. Asimismo, se desaceleraron los créditos bancarios a las grandes empresas en el primer trimestre.

19 de abril del 2021. Hace 5 años

EN MAYO EMPIEZA NUEVO AVAL ESTATAL PARA CRÉDITOS POR S/ 7 MIL MILLONES

Esquema plantea que bancos, cajas y edpymes entreguen temporalmente al BCR sus carteras de créditos en riesgo normal o con problemas potenciales a cambio de liquidez. Las entidades financieras podrán acogerse hasta diciembre del 2022, mientras que elperiodo de recompra es de dos años.